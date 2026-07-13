Брату звезды «Ворониных» грозит пожизненное в США за двойное убийство
Брат Екатерины Волковой, Леонид Волков, уже три года сидит в тюрьме Массачусетса по обвинению в убийстве первой степени. Подробности приводит Telegram-канал Mash на Мойке.
Весной 2023 года в пригороде Бостона пропали 37-летний Кирилл и 28-летний Павел — фотограф из Петербурга. С карт пропавших оплатили контейнеры, перчатки, чистящие средства и Lego. Покупатель сначала прятал лицо, но позже вернул часть товаров без маски — им оказался Леонид.
На складе полиция нашла пилу со следами крови, удавку и два контейнера с телами. Одно тело расчленили. Волкову вменяют два убийства первой степени, проникновение с оружием и мошенничество на 1200 долларов.
Осенью дело рассмотрит суд присяжных. Волкову грозит пожизненное без УДО. Мотив — конфликт из-за аренды: один из убитых отказался быть поручителем, и Леонид остался без жилья в США с женой и двумя детьми. Екатерина не верит в вину брата.
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