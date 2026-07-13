Брату звезды «Ворониных» грозит пожизненное в США за двойное убийство

13 июля 2026, 16:46

Брата Екатерины Волковой судят в США за убийство первой степени

Екатерина Волкова (Фото: Instagram* @volkovihome)

Брат Екатерины Волковой, Леонид Волков, уже три года сидит в тюрьме Массачусетса по обвинению в убийстве первой степени. Подробности приводит Telegram-канал Mash на Мойке.