13 июля 2026, 17:54

Дмитрий Борисов (Фото: Instagram* @dborisov)

Он — идеальный телевизионщик новой формации. Безупречная дикция, внешность мальчика-соседа и хватка акулы бизнеса. Дмитрий Борисов ворвался в эфирную сетку Первого канала стремительно, сменив скучные новости на скандальные ток-шоу и мгновенно став героем не только светских хроник, но и громких скандалов. От предательства друга до обвинений в цинизме — за безупречной карьерой телеведущего стоит множество неудобных вопросов. Подробности — в материале «Радио 1».





Содержание Детство, семья и путь на ТВ Предательство Малахова «Пляски на костях» Юлии Началовой Скандал с Разиным и суды с Новиковым Романы Борисова, слухи и цена успеха

Детство, семья и путь на ТВ

Дмитрий Борисов (Фото: Instagram* @dborisov)

Предательство Малахова

Дмитрий Борисов (Фото: Instagram* @dborisov)

«Пляски на костях» Юлии Началовой

Скандал с Разиным и суды с Новиковым

Романы Борисова, слухи и цена успеха