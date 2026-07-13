Нож в спину Малахову, оскорбление памяти Началовой и иск на миллион евро: как Дмитрий Борисов стал главным скандалистом Первого канала?
Он — идеальный телевизионщик новой формации. Безупречная дикция, внешность мальчика-соседа и хватка акулы бизнеса. Дмитрий Борисов ворвался в эфирную сетку Первого канала стремительно, сменив скучные новости на скандальные ток-шоу и мгновенно став героем не только светских хроник, но и громких скандалов. От предательства друга до обвинений в цинизме — за безупречной карьерой телеведущего стоит множество неудобных вопросов. Подробности — в материале «Радио 1».
Детство, семья и путь на ТВДмитрий Борисов родился в интеллигентной семье филологов в украинском городе Черновцы 15 августа 1985 года. Его отец, Дмитрий Петрович Бак, сегодня является профессором и директором Государственного музея истории российской литературы имени В. И. Даля, а мать, Елена Борисова, преподавала в РГГУ и Музыкальном училище имени Гнесиных.
Из-за аварии на Чернобыльской АЭС семья с маленьким Димой покинула Украину и перебралась в Москву. Странно, но, несмотря на благополучный брак родителей, Дмитрий носит фамилию матери. В семейной легенде говорится, что родители просто «разделили» ребенка: имя дал отец, а фамилию — мать. Хотя ходили слухи, что таким образом семья хотела избежать путаницы с двумя Дмитриями Баками.
Страсть к журналистике у Борисова появилась еще в школе, где он был редактором газеты. В 16 лет он написал главному редактору «Эха Москвы» письмо с наивной концепцией программы, и его взяли на стажировку. При этом он не пошел на журфак, а, по примеру родителей, поступил на историко-филологический факультет РГГУ.
В 2006 году Дмитрий получил предложение от Первого канала. Сам он с иронией относился к переходу с «демократического» «Эха» на главный канал страны. Однако амбиции взяли вверх: начав с утренних новостей, Борисов быстро дорос до программы «Время» и «Прямой линии с Владимиром Путиным». Он стал лицом канала, получил ТЭФИ и возглавил «Первый канал. Всемирная сеть».
Предательство МалаховаИзначально казалось, что в 2017 году Борисову улыбнулась удача, когда он заменил Андрея Малахова в шоу «Пусть говорят». Сам Малахов, уходя на другой канал, рекомендовал Борисова на свое место. Однако позже выяснилось, что Борисов начал съемки, даже не предупредив бывшего коллегу и наставника.
Малахов позднее вспоминал, что написал Борисову: «Это правда?», на что получил отговорку: «Всё в этом мире как крыло бабочки…». После этого между мужчинами пролегла пропасть. Малахов не раз критиковал Борисова, заявляя, что тот не погружается в темы ток-шоу, не общается с героями и «не вовлечен» в процесс.
«Пляски на костях» Юлии НачаловойСамый резонансный и циничный эпизод в карьере Борисова случился 21 марта 2019 года — в день похорон певицы Юлии Началовой. В эфире «Пусть говорят» Борисов с упорством, достойным лучшего применения, принялся обсуждать не творчество, а слухи об алкоголизме и онкологии усопшей.
Вместо того чтобы почтить память, ведущий сосредоточился на «проклятии» проекта «Последний герой» и допрашивал врача-нарколога, намекая на зависимость Началовой. Друзья певицы в студии возмутились, а зрители завалили Сети гневными комментариями: «Где у вас совесть?!» Борисова называли «стервятником», который ради рейтингов «танцует на костях».
Скандал с Разиным и суды с НовиковымНе обошлось и без прямых конфликтов в студии и судебных тяжб. В сентябре 2017 года в эфире разразился скандал с участием продюсера Андрея Разина. Во время обсуждения уголовного дела барда Александра Новикова Разин, яростно защищая фигуранта, перебивал гостей, на что ведущий попытался его осадить.
В ответ Разин, позиционирующий себя как депутат, накинулся на Борисова: «Я депутат, а ты мне рот затыкаешь!» Сам Александр Новиков подал иск в Останкинский суд на «Первый канал» и лично на Дмитрия Борисова, обвинив их в клевете и хамском поведении в эфире, и потребовал 1 млн евро в качестве компенсации морального вреда. Однако суд в итоге оставил иск без удовлетворения.
Романы Борисова, слухи и цена успехаПожалуй, больше всего вопросов у публики вызывает личная жизнь Дмитрия Борисова. К 40 годам он так и не обзавелся женой и детьми, что для публичного человека с его статусом выглядит необычно. Единственным ярким романом, приписываемым ему в прессе, были отношения с певицей Юлией Савичевой. Они часто появлялись вместе, но на этом история закончилась — певица вышла замуж за другого, назвав Борисова лишь «хорошим другом». Также ему приписывали роман с моделью Ольгой Шерер, но и эти отношения ни к чему не привели.
Отсутствие официальных романов породило массу слухов, в том числе о нетрадиционной ориентации** ведущего. Дмитрию приписывали связи с актером Василием Ракшей и журналистом Антоном Толстовым, а также из-за этого некоторые зрители прозвали его «фейковой звездой». Сам Борисов, впрочем, опровергал эти сплетни, заявляя, что он «фанат женских форм». Недавно он появлялся на свадьбе в роли почетного гостя, выдавая замуж, как предполагается, свою сестру Дину, но сам остался в роли наблюдателя.
Сам ведущий в редких интервью объясняет отсутствие семьи тем, что карьера отнимает все время и силы. Сегодня он по-прежнему на пике формы: руководит службой вещания, является главным редактором ряда телеканалов и ведет программу «Эксклюзив». Работа, работа и еще раз работа — вот, похоже, единственная любовь всей его жизни. И пока одни гадают о его ориентации, а другие вспоминают громкие скандалы, Дмитрий Борисов продолжает оставаться одной из самых загадочных и успешных фигур на российском телевидении.