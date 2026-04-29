Мнение про Константина Хабенского и проект с Егором Кридом: жизнь и творчество Анфисы Черных. Как проходили для нее съемки в «Орле и решке»?

30 апреля российская актриса Анфиса Черных отмечает 30-летие. Она известна по ролям в фильмах «Географ глобус пропил» и «Майя». Также артистка участвовала в киножурнале «Ералаш», вела тревел-шоу «Орёл и решка» и одержала победу в проекте «Последний герой. Остаться людьми». Подробнее ​о ее жизни и карьере — в матераиле «Радио 1».



Биография Анфисы Черных: детство и семья

Анфиса Черных родилась 30 апреля 1996 года в Москве. Ее родители не имели отношения к искусству — оба работали экономистами. В детстве девочка не планировала становиться актрисой и рассматривала для себя карьеру юриста или журналиста. При этом артистические способности проявлялись с раннего возраста: она пародировала известных людей и умела ярко рассказывать анекдоты.

Родители развелись, когда Анфисе исполнилось полтора года. Несмотря на это, каждый из них принимал участие в воспитании дочери. В интервью актриса отмечала, что отец и мать имели разные взгляды на жизнь, и их расставание было закономерным. При этом именно благодаря им она получила разный жизненный опыт и научилась по-разному воспринимать ситуации.

Будущая актриса училась в гимназии с углубленным изучением английского языка, посещала музыкальную школу, где освоила виолончель и фортепиано, а также занималась в студии при Щепкинском театральном училище. Несмотря на такое образование, она росла «пацанкой» и чаще проводила время в компании мальчиков.

Образование и начало актерского пути

После первого появления на экране в 2009 году Анфиса начала задумываться о дальнейшей работе в кино. Окончив гимназию, она поступила в ГИТИС на курс Олега Кудряшова. Среди ее однокурсников была Елизавета Янковская — представительница известной актерской семьи.

Однако уже спустя два года Черных разочаровалась в учебе и приняла решение покинуть вуз, забрав документы.

Дебют в кино и первые роли

Кинематографическая карьера актрисы началась с фильма Бориса Грачевского «Крыша». Эта картина стала первой полнометражной работой создателя «Ералаша» и сочетала элементы комедии и социальной драмы.

Позже Черных признавалась, что в тот период у нее появились признаки «звездной болезни», ведь за ней приезжал автомобиль с водителем, а на площадке она работала с известными артистами.

Анфиса Черных и Александр Петров
После завершения проекта она вернулась к учебе и повседневной жизни. Перерыв в съемках оказался значительным, и за это время актриса частично утратила связь с профессией. Вспомнить опыт помогли съемки в «Ералаше», куда ее приглашал Грачевский. Часть выпусков с ее участием снимали в той же гимназии, где она училась.

Прорыв с фильмом «Географ глобус пропил»

Новый этап в карьере Черных начался после выхода фильма «Географ глобус пропил». В картине она исполнила роль школьницы Маши Большаковой. Работа с Константином Хабенским стала для нее важным профессиональным опытом. Актриса отмечала влияние партнера на ее мировоззрение:

«Больше всего я работала с Константином Хабенским. Он очень сильно поменял меня в свое время. Взаимодействие с ним на съемочной площадке повлияло не только на мою профессиональную деятельность, но и на мое отношение к жизни», — говорила она.
Картина получила широкий отклик и была отмечена несколькими наградами, включая четыре премии и Гран-при фестиваля «Кинотавр». За свою работу Анфиса Черных получила премию «Ника» в категории «Открытие года».

Развитие карьеры и фильмография

В 2017 году актриса приняла участие в съемках фильма «Кухня. Последняя битва», который завершил историю популярного сериала. В том же году она появилась в новогодней комедии «Ёлки новые».

Фильмография Анфисы Черных включает следующие проекты:
  • 2009 — «Крыша»;
  • 2013 — «Географ глобус пропил»;
  • 2013 — «Цветы зла»;
  • 2015 — «Майя»;
  • 2016 — «Дилетант»;
  • 2016 — «Остров»;
  • 2017 — «Кухня. Последняя битва»;
  • 2019 — «Праздник»;
  • 2020 — «Большие надежды»;
  • 2021 — «ИП Пирогова»;
  • 2023 — «Дурдом»;
  • 2023 — «Хитровка. Знак четырех»;
  • 2024 — «Между нами лето»;
  • 2025 — «Вниз».

Победа в «Последнем герое» и работа на телевидении

В 2019 году Анфиса Черных стала участницей проекта «Последний герой. Актеры против экстрасенсов», съемки которого проходили на филиппинском острове Палаван. По итогам проекта она одержала победу.

Актриса отмечала, что участие в шоу значительно повлияло на ее восприятие жизни. Она сравнивала этот опыт с внутренней перезагрузкой, которая помогла иначе взглянуть на повседневные трудности.

Позже Черных начала работать ведущей в программе «Орёл и решка», что позволило ей посетить множество стран, включая Грецию, Киргизию и Намибию.

«"Решка" — это, в принципе, сложно. Мало кто знает, сколько усилий, энергозатрат, придумок, действий предпринимается для того, чтобы получилось то, что получается. Это всегда борьба с обстоятельствами, столкновение с реальной жизнью. Это крайне трудный график работы, перелеты, страны, часовые пояса, климат, менталитет. Ты никогда не знаешь, чего ждать от тех или иных ситуаций. Это такая невероятная мясорубка, в которой непонятно, что будет через минуту», — рассказывала Черных.

Личная жизнь Анфисы Черных

Анфиса Черных сосредоточена на карьере и пока не планирует создавать семью. По ее словам, большую часть времени она проводит на съемках. В разные годы в СМИ появлялись слухи о ее романах, однако актриса не подтверждала эту информацию. В частности, журналисты обсуждали возможные отношения с Романом Маякиным после участия в «Последнем герое». На тот момент актер состоял в браке, а позже представил новую избранницу.

Также Черных приписывали роман с актером Иваном Шенталинским, однако и эти слухи актриса не комментировала.

Анфиса Черных и Иван Шенталинский
В интервью Черных делилась, что у нее уже был опыт совместной жизни с мужчиной. Она отмечала, что в тот период старалась адаптироваться к бытовым обязанностям и начать готовить, хоть и не любит это дело. Кроме того, Черных признавалась, что переживала болезненные расставания и ей разбивали сердце.

«Я счастлива от этого. Ведь сейчас, с опытом, понимаю, что зачастую разбивала его себе сама. Разрыв — это всегда сложно, но он подразумевает некий толчок для роста. Сейчас, посмотрев на какие-то "трагедии", понимаю, что это не трагедии вовсе. Приходит осознание, что каждый человек в жизни — подарок. Благодаря тому или иному человеку я лучше начала понимать себя и свои реакции. Я обожаю разбивание сердец», — отметила актриса.

Анфиса Черных сегодня

Анфиса Черных продолжает активно работать в киноиндустрии и развивать карьеру. Одной из заметных премьер 2025 года с ее участием стал драматический триллер «Вниз», который вышел в прокат в начале сентября. Кроме того, в съемках картины принял участие российский певец Егор Крид.

*Деятельность Meta (Instagram) запрещена в России как экстремистская
Дайана Хусинова

