Мнение про Константина Хабенского и проект с Егором Кридом: жизнь и творчество Анфисы Черных. Как проходили для нее съемки в «Орле и решке»?
30 апреля российская актриса Анфиса Черных отмечает 30-летие. Она известна по ролям в фильмах «Географ глобус пропил» и «Майя». Также артистка участвовала в киножурнале «Ералаш», вела тревел-шоу «Орёл и решка» и одержала победу в проекте «Последний герой. Остаться людьми». Подробнее о ее жизни и карьере — в матераиле «Радио 1».
Биография Анфисы Черных: детство и семьяАнфиса Черных родилась 30 апреля 1996 года в Москве. Ее родители не имели отношения к искусству — оба работали экономистами. В детстве девочка не планировала становиться актрисой и рассматривала для себя карьеру юриста или журналиста. При этом артистические способности проявлялись с раннего возраста: она пародировала известных людей и умела ярко рассказывать анекдоты.
Родители развелись, когда Анфисе исполнилось полтора года. Несмотря на это, каждый из них принимал участие в воспитании дочери. В интервью актриса отмечала, что отец и мать имели разные взгляды на жизнь, и их расставание было закономерным. При этом именно благодаря им она получила разный жизненный опыт и научилась по-разному воспринимать ситуации.
Будущая актриса училась в гимназии с углубленным изучением английского языка, посещала музыкальную школу, где освоила виолончель и фортепиано, а также занималась в студии при Щепкинском театральном училище. Несмотря на такое образование, она росла «пацанкой» и чаще проводила время в компании мальчиков.
Образование и начало актерского путиПосле первого появления на экране в 2009 году Анфиса начала задумываться о дальнейшей работе в кино. Окончив гимназию, она поступила в ГИТИС на курс Олега Кудряшова. Среди ее однокурсников была Елизавета Янковская — представительница известной актерской семьи.
Однако уже спустя два года Черных разочаровалась в учебе и приняла решение покинуть вуз, забрав документы.
Дебют в кино и первые ролиКинематографическая карьера актрисы началась с фильма Бориса Грачевского «Крыша». Эта картина стала первой полнометражной работой создателя «Ералаша» и сочетала элементы комедии и социальной драмы.
Позже Черных признавалась, что в тот период у нее появились признаки «звездной болезни», ведь за ней приезжал автомобиль с водителем, а на площадке она работала с известными артистами.
После завершения проекта она вернулась к учебе и повседневной жизни. Перерыв в съемках оказался значительным, и за это время актриса частично утратила связь с профессией. Вспомнить опыт помогли съемки в «Ералаше», куда ее приглашал Грачевский. Часть выпусков с ее участием снимали в той же гимназии, где она училась.
Прорыв с фильмом «Географ глобус пропил»Новый этап в карьере Черных начался после выхода фильма «Географ глобус пропил». В картине она исполнила роль школьницы Маши Большаковой. Работа с Константином Хабенским стала для нее важным профессиональным опытом. Актриса отмечала влияние партнера на ее мировоззрение:
«Больше всего я работала с Константином Хабенским. Он очень сильно поменял меня в свое время. Взаимодействие с ним на съемочной площадке повлияло не только на мою профессиональную деятельность, но и на мое отношение к жизни», — говорила она.Картина получила широкий отклик и была отмечена несколькими наградами, включая четыре премии и Гран-при фестиваля «Кинотавр». За свою работу Анфиса Черных получила премию «Ника» в категории «Открытие года».
Развитие карьеры и фильмографияВ 2017 году актриса приняла участие в съемках фильма «Кухня. Последняя битва», который завершил историю популярного сериала. В том же году она появилась в новогодней комедии «Ёлки новые».
Фильмография Анфисы Черных включает следующие проекты:
- 2009 — «Крыша»;
- 2013 — «Географ глобус пропил»;
- 2013 — «Цветы зла»;
- 2015 — «Майя»;
- 2016 — «Дилетант»;
- 2016 — «Остров»;
- 2017 — «Кухня. Последняя битва»;
- 2019 — «Праздник»;
- 2020 — «Большие надежды»;
- 2021 — «ИП Пирогова»;
- 2023 — «Дурдом»;
- 2023 — «Хитровка. Знак четырех»;
- 2024 — «Между нами лето»;
- 2025 — «Вниз».
Победа в «Последнем герое» и работа на телевиденииВ 2019 году Анфиса Черных стала участницей проекта «Последний герой. Актеры против экстрасенсов», съемки которого проходили на филиппинском острове Палаван. По итогам проекта она одержала победу.
Актриса отмечала, что участие в шоу значительно повлияло на ее восприятие жизни. Она сравнивала этот опыт с внутренней перезагрузкой, которая помогла иначе взглянуть на повседневные трудности.
Позже Черных начала работать ведущей в программе «Орёл и решка», что позволило ей посетить множество стран, включая Грецию, Киргизию и Намибию.
«"Решка" — это, в принципе, сложно. Мало кто знает, сколько усилий, энергозатрат, придумок, действий предпринимается для того, чтобы получилось то, что получается. Это всегда борьба с обстоятельствами, столкновение с реальной жизнью. Это крайне трудный график работы, перелеты, страны, часовые пояса, климат, менталитет. Ты никогда не знаешь, чего ждать от тех или иных ситуаций. Это такая невероятная мясорубка, в которой непонятно, что будет через минуту», — рассказывала Черных.
Личная жизнь Анфисы ЧерныхАнфиса Черных сосредоточена на карьере и пока не планирует создавать семью. По ее словам, большую часть времени она проводит на съемках. В разные годы в СМИ появлялись слухи о ее романах, однако актриса не подтверждала эту информацию. В частности, журналисты обсуждали возможные отношения с Романом Маякиным после участия в «Последнем герое». На тот момент актер состоял в браке, а позже представил новую избранницу.
Также Черных приписывали роман с актером Иваном Шенталинским, однако и эти слухи актриса не комментировала.
В интервью Черных делилась, что у нее уже был опыт совместной жизни с мужчиной. Она отмечала, что в тот период старалась адаптироваться к бытовым обязанностям и начать готовить, хоть и не любит это дело. Кроме того, Черных признавалась, что переживала болезненные расставания и ей разбивали сердце.
«Я счастлива от этого. Ведь сейчас, с опытом, понимаю, что зачастую разбивала его себе сама. Разрыв — это всегда сложно, но он подразумевает некий толчок для роста. Сейчас, посмотрев на какие-то "трагедии", понимаю, что это не трагедии вовсе. Приходит осознание, что каждый человек в жизни — подарок. Благодаря тому или иному человеку я лучше начала понимать себя и свои реакции. Я обожаю разбивание сердец», — отметила актриса.