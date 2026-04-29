«Она сказала ДА!»: Тимур Родригез и Катя Кабак объявили о помолвке
46-летний певец Тимур Родригез сделал предложение своей возлюбленной, 35-летней актрисе Кате Кабак. Об этом он сообщил в своем Instagram*.
Романтический момент произошел напротив кинотеатра «Художественный» в Москве. Когда девушка ответила согласием, на фасаде здания зажглась надпись: «Она сказала ДА!».
После этого пара устроила фотосессию. Жених выбрал белую рубашку и черный жилет, невеста — облегающее платье в пол. Будущих супругов поздравили не только поклонники, но и коллеги. Среди них — Лиза Моряк, Яна Аносова, Ассоль Степанова, DJ Smash и другие.
Родригез и Кабак до начала отношений в 2023 году уже пятнадцать лет как были знакомы. Певец ранее состоял в браке с бизнесвумен Анной Девочкиной, матерью его двоих сыновей. Актриса была замужем за бизнесменом, его имя которого до сих пор неизвестно. В их браке родилась дочь.
Поворотным моментом стал телефонный звонок, когда Катя поздравляла Тимура с днем рождения. Проболтав несколько часов, они договорились о встрече. На следующий день пара отправилась на премьеру фильма.
