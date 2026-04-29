«Она сказала ДА!»: Тимур Родригез и Катя Кабак объявили о помолвке

29 апреля 2026, 12:54

Тимур Родригез объявил о помолвке с актрисой Катей Кабак

46-летний певец Тимур Родригез сделал предложение своей возлюбленной, 35-летней актрисе Кате Кабак. Об этом он сообщил в своем Instagram*.