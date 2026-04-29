Жизнь в казарме, связь с Бузовой, Катиной, Краймбрери и ссора с Майами: новые тайны T-killah, похищение, конфликты и громкие скандалы
Александр Тарасов, более известный как T-killah, — российский исполнитель в жанрах рэп, хип-хоп и R’n’B. Он прославился яркими дуэтами с популярными звездами. Его клипы собирают миллионы просмотров на YouTube, а песни быстро становятся хитами. За карьерой T-killah внимательно следят поклонники по всей стране. Не меньше их интересуют и события в его личной жизни. Подробнее о нем расскажем в материале «Радио 1».
Детство и юностьАлександр родился 30 апреля 1989 года в Москве. Он стал поздним ребенком в семье. Его мать Елена Тарасова в молодости занималась спортом. Отец, Иван Алексеевич Тарасов, руководил заводом ЗИЛ, а после распада СССР занялся строительным бизнесом. Мальчика отправили учиться в престижную Московскую экономическую школу. Там ученикам давали много свободы и старались раскрывать их способности. Однако в подростковые годы Тарасова больше привлекала светская жизнь. Мать его друга владела ночным клубом, и юноша начал бывать там уже в 13 лет. Из-за этого учеба отошла на второй план.
При этом молодой человек серьезно увлекался спортом. Он играл в волейбол, но позже отказался от этого занятия. Тарасов объяснял решение просто: даже при росте 190 сантиметров шансов на большую карьеру почти не было. По его словам, в топ-команды чаще попадали игроки выше двух метров. Тусовки тоже вскоре остались в прошлом. Когда отец узнал об образе жизни сына, он решил его дисциплинировать. Иван Алексеевич отправил Александра в Академию экономической безопасности при МВД России. Там юноша жил в казарме и подчинялся строгому распорядку. Этот опыт научил его ответственности и собранности. Позже артист не раз говорил, что благодарен за такую школу жизни.
В июле 2016 года отец исполнителя умер после второго инфаркта. Семья боролась с болезнью девять лет. Вскоре после утраты T-killah выпустил песню «Мечта твоя». Затем он представил клип на композицию «Папа». Обе работы артист посвятил памяти близкого человека.
КарьераT-killah увлекся музыкой еще во время учебы в академии. На первый трек его вдохновила девушка, в которую он влюбился. Он записал рэп-композицию «Дамочка» и выложил ее в Сеть под псевдонимом Тарас — так его называли друзья. Теплая реакция слушателей убедила Александра, что он хочет связать свою жизнь со сценой. Роман закончился, и вскоре артист выпустил трек «До дна». Эта работа быстро стала хитом, а клип собрал миллионы просмотров на YouTube. После этого T-killah пригласили в Швейцарию, где он выступил на студенческой вечеринке. Вернувшись в Россию, музыкант решил всерьез заняться карьерой. Сначала он взялся за вокал и начал заниматься с педагогом из Гнесинского училища. Так исполнитель восполнял пробелы в образовании и нарабатывал технику.
Позже на одной из вечеринок Александр познакомился с Машей Малиновской. Он предложил ей записать совместную композицию, и она сразу согласилась. Так появился трек «Радио», который вскоре зазвучал на разных площадках. Затем с T-killah связалась Настя Кочеткова, бывшая участница «Фабрики звезд». Когда-то они учились в одной школе. Вместе артисты записали хит «Над землей». Спустя годы новую волну интереса к этой композиции вызвала версия Басты.
После этого у исполнителя вышло еще несколько заметных дуэтов. В его релизах появились совместные работы с Викторией Дайнеко и Ольгой Бузовой. Одной из ярких песен того периода стала «Я буду рядом». Ее T-killah исполнил вместе с Леной Катиной. Клип на этот трек снимали в Аравийской пустыне среди бедуинов и верблюдов. В 2015 году артист представил альбом «Головоломки». Обсуждение вызвал и трек Alcoholic. Российские телеканалы отказались ставить клип в эфир из-за обилия алкоголя в кадре. Через год музыкант выпустил пластинку «Напиток». В нее вошли популярная композиция «Мира мало» и дуэт с Мари Краймбрери «Давай навсегда».
Позднее T-killah представил клип «Обезьяны», который сделал вместе с Амираном Сардаровым, автором канала «Дневник хача». Их связывала не только музыка. Долгое время они снимали контент для YouTube вместе с Олегом Майами. Со временем отношения испортились, и команда распалась. На популярности артиста этот конфликт не сказался. Во время пандемии он продолжал активно работать. В июле 2020 года T-killah выпустил сольный альбом «Витамин Т» с треками «Скуби Ду» и «На дискотеку». Уже через месяц он представил дуэт с Matara — песню «Люби меня, люби». Позже в его дискографии появились и другие синглы. В 2025 году исполнитель выпустил композиции «Доверься» и «Пропаду».
БизнесВ 2008 году отец T-killah тяжело заболел, и Александру пришлось взять на себя управление семейным бизнесом. По словам рэпера, проблемы начались в самый трудный момент, когда компания оказалась на грани краха. Артист не раз подчеркивал: карьеру он строил не на унаследованных деньгах, а на собственном труде. Ему пришлось не только спасать дело семьи, но и решать спор с деловыми партнерами отца. После одного из выступлений неизвестные похитили музыканта, однако эта история закончилась без трагедии.
Добившись успеха на сцене, Александр не отказался от предпринимательства. Он возглавил продюсерскую компанию Star Technology и вместе с центром Garage Raver помогал молодым исполнителям. Кроме того, T-killah вкладывает деньги в IT-проекты и развивает несколько интернет-площадок. Исполнитель участвует и в благотворительности. Вместе с другими звездами он поддерживал программу «Ищу дом», которая помогает бездомным животным найти хозяев.
Прибыль артисту приносит и работа в сфере строительства и редевелопмента. Сам он не считает себя крупным бизнесменом, но отмечает, что часто принимает удачные решения и зарабатывает на них. В 2020 году Александр стал соучредителем Klever Label. Его партнерами выступили Дмитрий Карташов, Илья Жихарев, Татьяна Жихарева и Юрий Стрелкин. Одним из самых заметных проектов лейбла стала Миа Бойка. Певица быстро завоевала популярность и любовь аудитории. В 2023 году она объявила о прекращении сотрудничества с продюсером. Между сторонами вспыхнул конфликт. По словам артистки, T-killah потребовал 150 млн рублей за права на старые песни и сценическое имя. Она также заявила, что раньше не получала доход от своих треков. Александр эти обвинения отверг. Он заявил, что после расторжения контракта ни в чем ее не ограничивал.
Среди подопечных продюсера есть и группа NLO. Музыканты начали путь с 18-й строчки национальных чартов с песней «Влюбляешься зря». После этого коллектив стал уверенно набирать популярность. На этом T-killah не остановился и продолжил заниматься продвижением новых имен. В марте 2024 года он дал интервью Амирану Сардарову. В беседе артист рассказал, что продал права на Миа Бойку лейблу ЮрКисса за 30 млн рублей. Также продюсер заявил, что конфликт спровоцировала сама певица. По его словам, команда долго мирилась с ее капризами, считая это проявлением звездной болезни. В какой-то момент сотрудничество пришлось прекратить.
В начале лета T-killah появился на премии «Муз-ТВ», где представил новую исполнительницу Николь. В тот же день вышел их совместный трек «В реках вода». Позже дуэт выпустил еще две песни — «А ты вернешься» и «Город засыпает».
МедиафутболВ 2022 году T-killah, давно увлеченный спортом, вошел в медиафутбольную команду «На спорте». Вместе с ним там выступали блогеры Даня Милохин и Володя XXL. Тогда же артист снимался в ютьюб-шоу «Плохие спортивные новости». Позже T-killah и Дмитрий Тарасов запустили собственный любительский клуб «Родина медиа». Александр не ограничивался ролью руководителя и время от времени выходил на поле. Во втором сезоне Медиалиги команда добралась до финала, но уступила 2DROTS.
В первой половине 2023 года коллектив продолжил борьбу в турнире. В третьем сезоне «Родина медиа» снова вышла в решающий матч. На этот раз клуб взял реванш у 2DROTS и стал чемпионом. Закрепить результат, однако, не получилось. В четвертом сезоне команда остановилась на стадии четвертьфинала после поражения от «Титана». Весной 2025 года T-killah и Дмитрий Тарасов объявили о закрытии медиафутбольного клуба.
Личная жизньЗа мужчиной давно закрепилась репутация сердцееда. В юности он без стеснения признавался девушкам в симпатии, а позже пресса не раз приписывала ему романы с известными женщинами, среди них Лера Кудрявцева, Ксения Дели и Катрин Григоренко. Историю с Ольгой Бузовой артист публично опроверг.
Дольше всего музыкант встречался с Олей Руденко, директором своего проекта. Их союз начался в 2010 году и продлился четыре года. После расставания в жизни исполнителя появилась телеведущая Мария Белова. Пара перестала скрывать чувства после совместного выхода на свадьбу Мота и Марии Гураль. Позже Александр сделал избраннице предложение, а через год они сыграли свадьбу. В 2022 году супруги сообщили, что ждут ребенка. Весной 2023-го у них родился сын. В начале 2026 года стало известно о второй беременности Марии.