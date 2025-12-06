Много лет скрывал внебрачную дочь, боролся с наркозависимостью и поддержал ЛГБТ*: как сейчас живёт солист «Морального кодекса» Сергей Мазаев?
Сергей Мазаев – российский актёр и музыкант, солист группы «Моральный кодекс». Его карьера развивалась успешно, однако на пути встали наркотики и алкоголь. Как артист пережил этот трудный период, кто из знаменитостей помогал ему с реабилитацией и от кого родилась его внебрачная дочь, которую он многие годы держал в тайне – читайте в материале «Радио 1».
Детство на Первой Мещанской: музыка против улицы
Сергей Мазаев родился 7 декабря 1959 года в Москве, в легендарном районе вокруг Первой Мещанской улицы. Там же когда-то жил Владимир Высоцкий.
«Да, тот же самый дом, только Высоцкие жили в пристройке», — вспоминал музыкант.
Разница в возрасте была слишком большой, и Мазаев познакомиться с кумиром не успел:
«Высоцкий родился в 1938-м, а я в 1959-м. Он к тому времени уже уехал оттуда».
В округе царила криминальная атмосфера, но в жизни Сергея очень рано появился спасительный ориентир – музыка.
«Очень часто мальчишки звали играть меня в футбол, но моё сердце принадлежало лишь музыке», – говорил артист.
С 11 лет он занимался вокалом и играл на духовых инструментах: кларнете и саксофоне. Школа у него была физико-математическая, но душа принадлежала оркестру. Учителя видели в нём одарённого музыканта и старались удерживать от сомнительных уличных компаний.
Училище, Гнесинка и армия
После школы Мазаев поступил в музыкальное училище имени Ипполитова-Иванова, а затем продолжил учёбу в институте имени Гнесиных. За время обучения он освоил сразу несколько духовых: кларнет, саксофон, тромбон и даже горн.
Затем была армия и невероятная удача – его определили в музыкальную роту ВИА им. Жуковского. Он трижды выступал на Красной площади в составе военного оркестра.
Вернувшись домой, он попытался выбрать «нормальную профессию» и поступил на экономический факультет МГУ. Попытался — но не смог:
«Что любое образование даёт? Оно развивает. Но экономический я так и не закончил — после второго курса ушёл».
Музыка снова победила.
Первое появление на экране и поиски своего коллектива
Впервые широкая публика увидела Мазаева в 1979 году – в фильме Станислава Говорухина «Место встречи изменить нельзя», где он сыграл саксофониста ресторана «Астория». Эпизод стал знаковым: ему было всего 20 лет, и это был его настоящий экранный дебют.
Параллельно он сотрудничал с коллективами «Автограф», «Шаровая молния», «Музыкальный семестр», всё ещё находясь в поиске своего звучания.
Рождение «Морального кодекса»
Переломный момент наступил в 1989 году. Сергей познакомился с участниками молодой группы «Бриллиантовая рука», созданной Павлом Жагуном. Почувствовав потенциал, Мазаев предложил новое название — «Моральный кодекс».
Музыканты решили соединить в своей музыке джаз, панк и фанк, добавить остроту текстов, и получили звучание, которого в СССР ещё не было.
Уже через год в «Утренней почте» вышел их первый клип «Я тебя люблю» — один из первых в истории советского музыкального телевидения.
В конце 1990-го Фёдор Бондарчук снял видеоклип «До свиданья, мама!» — песня стала всенародным хитом, а баритон Мазаева — его узнаваемой визиткой.
Взлёт в 90-е и международные гастроли
В 1991 году «Моральный кодекс» выпустил дебютный альбом «Сотрясение мозга» и выступил на концерте «Против СПИДа» в «Олимпийском». Уже через год группа гастролировала по Европе и записывала треки на двух языках.
В 1995 году коллектив принял участие в «Максидроме», а Мазаев стал телевизионным лицом — благодаря фильмам «Старые песни о главном».
В клипе «Ночной каприз» снялась Кристина Орбакайте, творческая дружба с которой продолжалась многие годы.
В конце 90-х вышли альбомы «Гибкий стан» и «Я выбираю тебя» – пластинки, которые сегодня слушают как классику русской сцены.
Кино, продюсерский центр и сольная карьера
В 1997 году Мазаев блестяще сыграл кота Базилио в фильме «Новейшие приключения Буратино», а в 2002-м получил главную роль в арт-комедии «Копейка» Ивана Дыховичного.
В 2005 году он создал свой продюсерский центр «Мазай Коммуникейшенс».
В 2009-м вышел его сольный альбом «Избранное». Пластинку он делал 10 лет: джазовые аранжировки, каверы и оригинальные композиции стали открытием для многих фанатов. К концу года Мазаев отметил 50-летие большим концертом, где его поздравляли Гарик Сукачёв, Валерий Сюткин и Жанна Фриске.
В 2011 году ему присвоили звание заслуженного артиста РФ.
Оркестр, квинтет и любовь к классике
В том же году Мазаев создал эстрадный оркестр из 19 молодых музыкантов. Коллектив исполнял классику, джаз и авторские композиции.
В 2013-м появилась ещё одна формация — струнный квинтет. На камерных концертах артисты играли Моцарта, Чайковского и классические версии хитов «Морального кодекса».
Для самого Мазаева это стало важным этапом:
«Удовольствие от исполнения классической музыки не сравнится ни с чем».
Личная жизнь Сергея Мазаева: любовь, измены и поздние признания
Первый брак музыкант не комментирует. Известно только, что у него есть сын Илья.
Вторую жену, Галину, выпускницу ГИТИСа и будущего редактора GQ, он встретил в клубе.
«Я подумал, какая у неё осанка, и как повезет тому, кому она родит детей», – вспоминал артист.
Галина младше его на 18 лет. В 1999 году они поженились, воспитали двоих детей — Анну (2000) и Петра (2009).
Но в 2018 году публика узнала ещё об одной дочери музыканта — Наталье, которая родилась за год до Анны от мимолётного романа:
«Это тяжёлая рана на моём сердце, что я недостаточно внимания уделял ей».
Сегодня Наталья живёт в США и учится в киноакадемии. Семья поддерживает отношения.
А ещё у Мазаева есть тёплая история о собаке:
«Хотели смягчить её панк-натуру, но в итоге это наш пёс. Это мой друг, глава семьи и диктатор».
Пёс Симба действительно стал символом семейного мира и счастья.
Взгляд на политику и перемена убеждений
В начале 2000-х он резко высказывался против ЛГБТ*, называя нетрадиционность заболеванием.
Но спустя 10 лет полностью изменил точку зрения. Закон депутата Виталия Милонова о запрете пропаганды он назвал «умственной отсталостью».
«Я — абсолютно толерантный человек», – говорил он тогда.
Тёмные годы: алкоголь, наркотики, реабилитация
К 40 годам Мазаев пришёл к разрушительной зависимости. Он проходил лечение, срывался девять раз, вновь лечился. Он избегал мест, где мог выпить, работал над собой. Но тяжёлая личная драма снова сорвала его в пропасть алкоголя и наркотиков.
От гибели его спасли друзья — Фёдор Бондарчук и Николай Фоменко, которые буквально «вытолкали» его на реабилитацию.
С тех пор он дал себе слово держаться.
Сергей Мазаев сейчас: концерты, здоровье и новая глава в группе
Несмотря на снижение активности в СМИ, Мазаев много выступает. Он даёт сольные концерты, участвует в фестивалях, выступает с оркестром и квинтетом, а также со своей группой «Моральный кодекс».
В конце 2023 года ему удалили доброкачественную опухоль.
А летом 2024 года прошёл юбилейный концерт «Все хиты за 35» на ВДНХ. Мазаев признался, что состав коллектива почти полностью обновлён:
«Из первого остались мы вдвоём с клавишником Константином Смирновым. Совсем недавно ушёл наш барабанщик Юрий Кистенёв… Мы взяли прекрасного барабанщика Петра Ившина».
Через несколько дней после концерта Сергея госпитализировали с острым приступом панкреатита. Концерт в Светлогорске отменили, музыканта увезли в реанимацию. Позже его состояние стабилизировалось.
Концерты «Морального кодекса» распланированы на год вперёд. Так, в 2026-м пройдут выступления в Петербурге (23 февраля) и Москве (29 и 30 ноября).
7 декабря Мазаев отпразднует 66-летие.