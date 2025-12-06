06 декабря 2025, 11:53

Сергей Мазаев (фото: Telegram @sergeymazaev)

Сергей Мазаев – российский актёр и музыкант, солист группы «Моральный кодекс». Его карьера развивалась успешно, однако на пути встали наркотики и алкоголь. Как артист пережил этот трудный период, кто из знаменитостей помогал ему с реабилитацией и от кого родилась его внебрачная дочь, которую он многие годы держал в тайне – читайте в материале «Радио 1».





Содержание Детство на Первой Мещанской: музыка против улицы Училище, Гнесинка и армия Первое появление на экране и поиски своего коллектива Рождение «Морального кодекса» Взлёт в 90-е и международные гастроли Кино, продюсерский центр и сольная карьера Оркестр, квинтет и любовь к классике Личная жизнь Сергея Мазаева: любовь, измены и поздние признания Взгляд на политику и перемена убеждений Тёмные годы: алкоголь, наркотики, реабилитация Сергей Мазаев сейчас: концерты, здоровье и новая глава в группе

Детство на Первой Мещанской: музыка против улицы

«Да, тот же самый дом, только Высоцкие жили в пристройке», — вспоминал музыкант.

«Высоцкий родился в 1938-м, а я в 1959-м. Он к тому времени уже уехал оттуда».

Сергей Мазаев в детстве (фото: Telegram @sergeymazaev)

«Очень часто мальчишки звали играть меня в футбол, но моё сердце принадлежало лишь музыке», – говорил артист.

Училище, Гнесинка и армия

«Что любое образование даёт? Оно развивает. Но экономический я так и не закончил — после второго курса ушёл».

Сергей Мазаев (фото: Telegram @sergeymazaev)

Первое появление на экране и поиски своего коллектива

Рождение «Морального кодекса»

Взлёт в 90-е и международные гастроли

Фото: Telegram @sergeymazaev



Кино, продюсерский центр и сольная карьера

Оркестр, квинтет и любовь к классике

«Удовольствие от исполнения классической музыки не сравнится ни с чем».

Сергей Мазаев (фото: Telegram @sergeymazaev)



Личная жизнь Сергея Мазаева: любовь, измены и поздние признания

«Я подумал, какая у неё осанка, и как повезет тому, кому она родит детей», – вспоминал артист.

«Это тяжёлая рана на моём сердце, что я недостаточно внимания уделял ей».

Сергей Мазаев (фото: Telegram @sergeymazaev)



«Хотели смягчить её панк-натуру, но в итоге это наш пёс. Это мой друг, глава семьи и диктатор».

Взгляд на политику и перемена убеждений

«Я — абсолютно толерантный человек», – говорил он тогда.

Тёмные годы: алкоголь, наркотики, реабилитация

Сергей Мазаев (фото: Telegram @sergeymazaev)



Сергей Мазаев сейчас: концерты, здоровье и новая глава в группе

«Из первого остались мы вдвоём с клавишником Константином Смирновым. Совсем недавно ушёл наш барабанщик Юрий Кистенёв… Мы взяли прекрасного барабанщика Петра Ившина».