От таксиста до голливудского актёра: чем прославился обладатель премии «Кинотавр» Александр Балуев и кто его жена-иностранка?
Александр Балуев родился в семье военного и провел детство на московских улицах, где гулял по районам Котельнической набережной и Смоленки. Мальчик с ранних лет увлекался спортом, а любовь к театру пришла от мамы, которая часто брала сына на спектакли. О творческом пути, личной жизни и судьбе знаменитости читайте в материале «Радио 1».
Путь к актерствуПосле окончания школы Александр решил попробовать свои силы в Щукинском училище, но провалил экзамены. Не теряя времени, юноша устроился помощником осветителя на «Мосфильм». Спустя год ему удалось стать студентом Школы-студии МХАТ. В 1980 году он завершил обучение и начал работать в Театре Советской армии. Позже его можно было увидеть и на сцене Театра имени М.Н. Ермоловой.
Режиссерские экспериментыАлександр также пробовал себя в роли театрального режиссера. Он поставил музыкально-драматическое представление «Территория страсти», основанное на знаменитом произведении Шадерло де Лакло «Опасные связи». В молодости юноша мечтал только о театре и не думал о карьере в кино. Однако его талант не остался незамеченным, и первые роли в фильмах появились в 1981–1983 годах, хотя это были всего лишь небольшие эпизоды.
Признание в киноВ 1995 году вышел фильм Владимира Хотиненко «Мусульманин», где Александр сыграл Федьку, брата главного героя. Эта роль принесла ему премию фестиваля «Кинотавр». В 2001 году мужчина запомнился зрителям в многосерийной мелодраме «Нина» и в комедии «Идеальная пара». В 2002 году Балуев сыграл криминального авторитета в боевике «Антикиллер». В сериале «Истина момента» ему выпала честь попробовать себя в роли Гейдара Алиева. Его фильмография обширна и разнообразна.
Успех за границейАртист прославился и за пределами России, снявшись в голливудских фильмах «Столкновение с бездной» и «Миротворец», где его коллегами стали звезды Джордж Клуни и Николь Кидман.
Новые горизонтыВ 2019 году начал работу над биографическим фильмом о своей жизни. В историческом сериале «Елизавета» мужчине досталась роль Петра I, а в 2023 году вышел масштабный проект «Вызов», где он сыграл главу Роскосмоса. Съемки проходили даже в космосе, хотя сам актер снимался только на земле.
Дебют как режиссерВ августе Александр объявил о премьере своего дебютного фильма «Отель», который рассказывает о любви. Съемки начались еще в 2020 году, а первый показ прошел в Калининграде, где зрители могли увидеть картину бесплатно.
Личная жизнь Александра БалуеваАлександр Балуев долгое время встречался с польской журналисткой Марией Урбановской. Их знакомство произошло в Крыму, когда он снимался в фильме. Девушка приехала на полуостров по работе. На тот момент ему было 32 года. Пара провела 10 лет вместе, а в 2003 году узаконила свои отношения. В этом же году у них родилась дочь Маша-Анна. С появлением других детей они решили не спешить, ведь у Марии уже были двое детей от первого брака. Однако в 2013 году их пути разошлись. Журналистка уехала из России, оставив артисту загородный дом. Несмотря на это, он продолжал активно участвовать в жизни дочери, навещая её в Польше. После расставания актер начал появляться с Ольгой Матвейчук. Они старались не привлекать внимание, потому что женщина была замужем.
Александр Балуев сейчасАлександр обожает путешествовать. В декабре 2023 года он отметил своё 65-летие и, шутя, сказал журналистам, что мечтает просто выспаться — от заката до рассвета. Но с такой загруженной работой это не так-то просто. Актер продолжает выступать на сцене «Современника» и гастролирует по стране с антрепризами. В июне 2025 года в Театре Российской армии прошла премьера музыкального спектакля «Ревизор». В кино Балуев тоже не сидит без дела: в его фильмографии появились новые интересные роли.
К Дню Победы в прокат вышла драма «Каруза». Это история о голосистом псе, который помогает семье выжить в блокадном Ленинграде. Мужчина, наряду с другими известными актерами, сыграл в этом фильме небольшую, но заметную роль.
Интересные факты о Балуеве
- Александр с детства мечтал стать хоккеистом, но его спортивная карьера была прервана из-за проблем с коленями;
- Одной из его любимых ролей является Герасим в картине Юрия Грымова «Му-Му»;
- В период, когда ему еще не предлагали значительных ролей в кино, Балуев подрабатывал таксистом.