19 сентября 2026, 14:20

Карина Андоленко (Фото: Instagram* @karina_andolenko)

Карина Андоленко — одна из самых популярных российских актрис. Зрители знают её по ролям в сериалах «Спасская», «Жёлтый глаз тигра», «Русская жена» и десяткам других проектов, где она неизменно играет сильных женщин, способных постоять за себя. За кадром актриса предпочитает молчать о личном, и именно это молчание породило вокруг её имени большое количество слухов. Подробности — в материале «Радио 1».





Содержание Биография Карины Андоленко Обучение в столице и дебютная роль Творчество Личная жизнь Андоленко Как актриса живет сегодня



Биография Карины Андоленко

Карина Андоленко с мамой (Фото: Instagram* @karina_andolenko)

Обучение в столице и дебютная роль

Творчество

Карина Андоленко (Фото: кадр из сериала «Вангелия»)

«Не снимаюсь обнаженной. Мне некомфортно. Я должна искренне понимать, верить, что без этой сцены невозможно передать смысл, рассказать историю. Пока такого не случалось. Поэтому у меня в подобных эпизодах всегда есть дублерша», — отмечает артистка.

Личная жизнь Андоленко

Карина Андоленко (Фото: Instagram* @karina_andolenko)

«Никакие. Не раз мне задавали этот вопрос, и я всегда отвечаю одинаково. Хорошо, если приписывают романы — значит, нам удалось сыграть любовь по-настоящему, раз у людей возникло ощущение, что у нас есть какие-то отношения, кроме профессиональных», — заявила она в интервью «Комсомольской правде».

«Ему безумно благодарна, потому что это человек, благодаря которому моя профессия сложилась», — говорила Андоленко, неизменно подчёркивая, что между ними не было романа, а были рабочие и дружеские отношения.

Как актриса живет сегодня

Карина Андоленко (Фото: Instagram* @karina_andolenko)

«Мама всегда давала мне возможность самостоятельно выбирать. Она не просто моя опора в жизни, а куда большее. Я могу говорить о ней часами, восхищаюсь ей как женщиной, другом, тем, как она умеет слышать людей. У нее очень большое сердце, в ней много юмора и силы», — говорит Карина.