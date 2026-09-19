Слухи о романах с коллегами, отказ от интимных сцен и жизнь с мамой: правда о личной жизни Карины Андоленко
Карина Андоленко — одна из самых популярных российских актрис. Зрители знают её по ролям в сериалах «Спасская», «Жёлтый глаз тигра», «Русская жена» и десяткам других проектов, где она неизменно играет сильных женщин, способных постоять за себя. За кадром актриса предпочитает молчать о личном, и именно это молчание породило вокруг её имени большое количество слухов. Подробности — в материале «Радио 1».
Биография Карины АндоленкоКарина Андоленко родилась 20 сентября 1987 года в Харькове, в семье, далёкой от мира искусства. Её мать, Лариса Фалько, работала сурдопереводчиком, отец, Вячеслав Андоленко, был инженером с техническим образованием — он умер, не дожив до 45 лет, от осложнений сахарного диабета. Родители развелись, когда девочке было около восьми лет, и всё, что касалось её воспитания и будущего, легло на плечи матери.
Дедушка и бабушка будущей актрисы были глухонемыми. Они регулярно организовывали самодеятельные любительские постановки для глухонемых людей, поэтому Карина приобщалась к театру с малых лет.
Девочка отлично играла на фортепиано, посещала театральные кружки, но была очень стеснительной и боялась выступать перед зрителями. Справиться с этой проблемой 11-летней Карине помогли педагоги, которые и увидели в ней артистические способности, посоветовав их развивать и дальше. Поэтому по окончании школы Андоленко уехала в Москву, чтобы связать свою жизнь с актерской профессией.
Обучение в столице и дебютная рольВ Москве Карина Андоленко поступила во МХАТ на курс Константина Райкина. Настойчивость и прилежность в учебе помогли девушке вступить в труппу «Сатирикона». Спустя время Карина покинула коллектив, однако она была благодарна выпавшей возможности учиться у легендарного Райкина и работать в профессиональной труппе.
Вскоре талантливую студентку заметил режиссер Егор Кончаловский, который искал актрису для своей киноленты «Розы для Эльзы». Андоленко успешно сыграла дебютную роль. После этого фильма ее начали приглашать в различные проекты.
ТворчествоБольшую популярность Андоленко принесли роли в фильмах: «Васильки для Василисы», «Поцелуй сквозь стену», «Дело было на Кубани», «Новогодняя жена», «Страсти по Чапаю», «Вангелия», «Поговори со мною о любви», «Папа для Софии».
Карина Андоленко (Фото: кадр из сериала «Вангелия»)
О профессии актриса всегда отзывается восторженно. При этом есть вещи, к которым Карина категорична.
«Не снимаюсь обнаженной. Мне некомфортно. Я должна искренне понимать, верить, что без этой сцены невозможно передать смысл, рассказать историю. Пока такого не случалось. Поэтому у меня в подобных эпизодах всегда есть дублерша», — отмечает артистка.За успешную работу в проектах Андоленко была удостоена большого количества наград.
Личная жизнь АндоленкоЛичная жизнь Карины Андоленко — это, пожалуй, самая благодатная почва для сплетен в отечественном шоу-бизнесе. Пресса годами приписывала ей романы с коллегами по цеху, называя актрису едва ли не самой «любвеобильной» звездой. В списке «возлюбленных» значились Гела Месхи, Дмитрий Дюжев, Станислав Бондаренко, Алексей Макаров и Егор Кончаловский.
В апреле 2026 года Андоленко впервые ответила журналистам на вопрос какие из отношения были на самом деле.
«Никакие. Не раз мне задавали этот вопрос, и я всегда отвечаю одинаково. Хорошо, если приписывают романы — значит, нам удалось сыграть любовь по-настоящему, раз у людей возникло ощущение, что у нас есть какие-то отношения, кроме профессиональных», — заявила она в интервью «Комсомольской правде».Эти слова можно считать исчерпывающим комментарием, хотя они вряд ли положат конец домыслам.
Отдельная история — отношения с режиссёром Егором Кончаловским, который, по собственному признанию актрисы, сыграл ключевую роль в её профессиональной судьбе.
«Ему безумно благодарна, потому что это человек, благодаря которому моя профессия сложилась», — говорила Андоленко, неизменно подчёркивая, что между ними не было романа, а были рабочие и дружеские отношения.Был в её жизни и человек не из актёрской среды, с которым она встречалась около трёх лет. По данным СМИ, он ревновал её к профессии и в итоге поставил перед выбором: карьера или семья. Андоленко выбрала карьеру. С тех пор она предпочитает не комментировать свою личную жизнь вовсе.
Как актриса живет сегодняСегодня Карина Андоленко практически все свое время посвящает карьере. По данным СМИ, актриса живет с мамой.
«Мама всегда давала мне возможность самостоятельно выбирать. Она не просто моя опора в жизни, а куда большее. Я могу говорить о ней часами, восхищаюсь ей как женщиной, другом, тем, как она умеет слышать людей. У нее очень большое сердце, в ней много юмора и силы», — говорит Карина.В профессиональном плане Андоленко остаётся одной из самых востребованных актрис. В 2025 году она снялась в военной драме «Группа крови», многосерийном фильме «Рослый» и детективном сериале «Спасская-5». В марте 2026 года на НТВ состоялась премьера остросюжетного детектива «Мёртвая точка», где Андоленко сыграла главную роль.
Помимо съёмок, Андоленко с 2024 года ведёт программу «Жди меня» на НТВ вместе с Александром Лазаревым-младшим.