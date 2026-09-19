«Никакой свадьбы не планируется»: Мисс России Валентина Алексеева ответила на слухи

19 сентября 2026, 14:17

Валентина Алексеева опровергла слухи о свадьбе за 500 млн рублей

Валентина Алексеева (Фото: Instagram* / @viallentinka)

Мисс России и Мисс БРИКС-2026 Валентина Алексеева опровергла появившиеся в Сети сообщения о якобы готовящейся роскошной свадьбе с бизнесменом Ильёй Мительманом. В разговоре с Super модель заявила, что в ближайшее время замуж выходить не собирается и предложения руки и сердца пока не получала.





Алексеева подтвердила, что действительно состоит в отношениях с Мительманом. Недавно она сама рассекретила роман, опубликовав видео с возлюбленным, однако, по словам Валентины, это вовсе не означает, что пара готовится к свадьбе.





«Никакой свадьбы не планируется. Да, я состою в отношениях», — заявила модель.

«Читать новости про свадьбу за 500 миллионов, особенно в наше время — это, конечно, смешно», — отметила она.