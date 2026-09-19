«Никакой свадьбы не планируется»: Мисс России Валентина Алексеева ответила на слухи
Валентина Алексеева опровергла слухи о свадьбе за 500 млн рублей
Мисс России и Мисс БРИКС-2026 Валентина Алексеева опровергла появившиеся в Сети сообщения о якобы готовящейся роскошной свадьбе с бизнесменом Ильёй Мительманом. В разговоре с Super модель заявила, что в ближайшее время замуж выходить не собирается и предложения руки и сердца пока не получала.
Алексеева подтвердила, что действительно состоит в отношениях с Мительманом. Недавно она сама рассекретила роман, опубликовав видео с возлюбленным, однако, по словам Валентины, это вовсе не означает, что пара готовится к свадьбе.
«Никакой свадьбы не планируется. Да, я состою в отношениях», — заявила модель.Поводом для комментария стали сообщения о якобы грандиозном торжестве пары в Абу-Даби. Утром в Сети распространилась информация, что на свадьбу планируется потратить около 500 миллионов рублей, а праздник уже успели назвать одним из самых дорогих в этом году.
Особое внимание пользователи обратили на предполагаемые гонорары приглашённых артистов. По распространявшимся сообщениям, только на выступления звёзд якобы собирались выделить около 350 миллионов рублей. Сама Алексеева отнеслась к этим сообщениям с иронией и призвала не воспринимать слухи как реальность.
«Читать новости про свадьбу за 500 миллионов, особенно в наше время — это, конечно, смешно», — отметила она.