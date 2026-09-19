Виктория Боня заявила о необычном диагнозе, который ей озвучили в Дубае
Виктория Боня рассказала подписчикам о необычном диагнозе, который, по её словам, ей поставили в одной из клиник Дубая. Блогер заявила, что врачи обнаружили паразитов в области груди. При этом именно эту клинику Боня активно упоминает в своих публикациях.
Заявление вызвало бурную реакцию в комментариях. Пользователи начали спорить с блогером и ставить под сомнение медицинскую трактовку, которую она озвучила. Некоторые подписчики утверждали, что паразиты не могут находиться в лимфатической системе в описанном Боней виде, и потребовали более подробных объяснений.
Виктория, однако, не стала отказываться от своих слов и ответила критикам, что доверяет специалистам, у которых проходила обследование.
«Я поверю врачу, который лечит весь мир, чем вам. Да и потом, у каждого своя голова», — заявила Боня.Пока сама блогер не представила подробного медицинского заключения или результатов анализов, которые позволили бы независимо оценить её заявление. Поэтому в соцсетях продолжается спор о том, что именно имели в виду врачи и насколько корректно Боня описала поставленный ей диагноз.