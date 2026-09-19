«Секс»: Сергей Бурунов назвал три вещи, которые помогают ему держать форму после похудения

19 сентября 2026, 13:35

49-летний Сергей Бурунов раскрыл свой способ не набирать вес после похудения

Сергей Бурунов (Фото: Instagram* / @sergeyburunovofficial)

49-летний Сергей Бурунов рассказал, как поддерживает форму после заметного похудения. Об этом сообщает Super.





На премьере фильма «Девятая планета» актёр решил не вдаваться в подробности и довольно лаконично перечислил свои главные «секреты».





«Подальше от стола и подальше от холодильника. И спорт», — заявил Бурунов и уже собирался уйти.