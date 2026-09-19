«Секс»: Сергей Бурунов назвал три вещи, которые помогают ему держать форму после похудения
49-летний Сергей Бурунов раскрыл свой способ не набирать вес после похудения
49-летний Сергей Бурунов рассказал, как поддерживает форму после заметного похудения. Об этом сообщает Super.
На премьере фильма «Девятая планета» актёр решил не вдаваться в подробности и довольно лаконично перечислил свои главные «секреты».
«Подальше от стола и подальше от холодильника. И спорт», — заявил Бурунов и уже собирался уйти.Однако буквально через несколько секунд вернулся и неожиданно дополнил свой список ещё одним пунктом — «сексом».
Похоже, актёр решил, что без этого пункта его рецепт поддержания формы будет неполным. При этом Бурунов не стал раскрывать никаких подробностей и ограничился шутливым ответом.
За последние месяцы артист заметно изменился и, по его собственным словам, сбросил около 15 килограммов. Ранее Бурунов связывал перемены в своей жизни с появлением новой возлюбленной. Актёр признавался, что рядом с ней ему захотелось больше следить за собой и хорошо выглядеть.