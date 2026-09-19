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«Секс»: Сергей Бурунов назвал три вещи, которые помогают ему держать форму после похудения

49-летний Сергей Бурунов раскрыл свой способ не набирать вес после похудения
Сергей Бурунов (Фото: Instagram* / @sergeyburunovofficial)

49-летний Сергей Бурунов рассказал, как поддерживает форму после заметного похудения. Об этом сообщает Super.



На премьере фильма «Девятая планета» актёр решил не вдаваться в подробности и довольно лаконично перечислил свои главные «секреты».

«Подальше от стола и подальше от холодильника. И спорт», — заявил Бурунов и уже собирался уйти.
Однако буквально через несколько секунд вернулся и неожиданно дополнил свой список ещё одним пунктом — «сексом».

Похоже, актёр решил, что без этого пункта его рецепт поддержания формы будет неполным. При этом Бурунов не стал раскрывать никаких подробностей и ограничился шутливым ответом.

За последние месяцы артист заметно изменился и, по его собственным словам, сбросил около 15 килограммов. Ранее Бурунов связывал перемены в своей жизни с появлением новой возлюбленной. Актёр признавался, что рядом с ней ему захотелось больше следить за собой и хорошо выглядеть.
Софья Метелева

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