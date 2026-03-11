Многодетная мама и счастливая жена? Что на самом деле происходит в жизни звезды сериала «Улыбка пересмешника» Елены Аросьевой

11 марта 2026, 14:47

Елена Аросьева (Кадр из фильма «Под дождём не видно слёз»)

Елена Владимировна Аросьева — известная российская актриса, чей творческий путь отмечен яркими работами в кино и на театральной сцене. Широкую популярность ей принесло участие в таких телепроектах, как «Улыбка пересмешника», «Райские яблочки», «Одна ночь любви» и «Чужое счастье», где она блестяще воплотила образы главных героинь. Помимо кинокарьеры, Елена с 2005 по 2013 год была частью труппы театра «Сатирикон». 12 марта артистка отмечает свой 42-й день рождения. «Радио 1» вспоминает значимые страницы её жизни.





Содержание Поступление в театральный вуз и карьера актрисы Личная жизнь Елены Аросьевой Как сейчас живёт Елена Аросьева

Поступление в театральный вуз и карьера актрисы

Елена Аросьева (Кадр из сериала «Улыбка пересмешника»)

Личная жизнь Елены Аросьевой

«Я играла главную героиню в возрастном промежутке от 30 до 50 лет. Пришлось искать правильную мимику, походку, характерные для зрелого возраста жесты. А Дима играл моего сына. Было очень весело! Помню, Дима и моя сериальная дочка — актриса Наталья Ноздрина — подшучивали: мол, мама наша хорошо сохранилась».

Как сейчас живёт Елена Аросьева