«Надоела серость»: Мария Погребняк решилась на обновление имиджа
Мария Погребняк сменила цвет волос перед весной
Блогер Мария Погребняк решила освежить образ и показала подписчикам новый цвет волос. В личном блоге она призналась, что устала от тусклых оттенков и захотела добавить яркости перед наступлением весны.
По словам Погребняк, прежний цвет казался ей слишком серым, поэтому она выбрала более тёплый и насыщенный оттенок.
«Сменила цвет волос. Надоела серость, тусклые оттенки! Я хочу встречать весну ярко», — поделилась блогер под фотографиями с обновлённой причёской.Кроме того, в тот же день она устроила небольшое бьюти-обновление и для младшего сына Владимира. Мария отвела мальчика на стрижку и показала результат подписчикам. Сам малыш, судя по видео, от процедур был не в восторге, зато мама осталась довольна и с улыбкой назвала сына «настоящим боссом-молокососом».