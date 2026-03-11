«Надоела серость»: Мария Погребняк решилась на обновление имиджа

11 марта 2026, 12:41

Мария Погребняк сменила цвет волос перед весной

Мария Погребняк (Фото: Instagram* / @mariapoga_)

Блогер Мария Погребняк решила освежить образ и показала подписчикам новый цвет волос. В личном блоге она призналась, что устала от тусклых оттенков и захотела добавить яркости перед наступлением весны.





По словам Погребняк, прежний цвет казался ей слишком серым, поэтому она выбрала более тёплый и насыщенный оттенок.





«Сменила цвет волос. Надоела серость, тусклые оттенки! Я хочу встречать весну ярко», — поделилась блогер под фотографиями с обновлённой причёской.