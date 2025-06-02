«Пусть он сядет и ответит»: Цискаридзе раскрыл причину травли балерины Шуваловой

02 июня 2025, 16:28

Цискаридзе заявил, что балерину Шувалову травят из-за партнёра

Николай Цискаридзе (фото: Telegram @tsiskaridzenews)

Танцор и хореограф Николай Цискаридзе заступился за балерину Марию Шувалову, которую затравили в Сети из-за партии в балете «Анюта». Артист подчеркнул, что ей подобрали неправильного партнёра, за что должен отвечать руководитель коллектива Махар Вазиев.





Цискаридзе заявил что очень уважает и любит Шувалову, поскольку знает её с детства. Он считает несправедливой обрушившуюся на неё критику. Постановка действительно не дотянула до уровня Большого театра, но виновата в этом совсем не Мария.





«Все вопросы относительно всего надо адресовать к нынешнему руководству Большого театра. У коллектива есть руководитель балета, пусть он сядет и ответит. Даже элементарно, мы не будем брать, чья это дочь. <...> Он поставил специально человека, который ей не подходит вообще. Потому что у каждого из нас есть габарит», – высказался Цискаридзе на YouTube-канале FAMETIME TV.