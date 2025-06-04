«Не кутил, как он, а бегал за мечтой»: Цискаридзе признался в зависти к певцу Сергею Шнурову
Цискаридзе признался в белой зависти к Сергею Шнурову, которым восхищается
Народный артист России Николай Цискаридзе признался, что завидует лидеру группы «Ленинград» Сергею Шнурову. Об этом он рассказал в интервью журналистке Лауре Джугелии на Youtube.
Звезда балета и педагог выразил сожаление, что в свое время не вел такую же бурную жизнь, как музыкант. «Не кутил» на его уровне. При этом он назвал Шнурова героем своего времени, отметив огромное уважение к его творчеству и откровенности.
«Я обожаю его творчество, колоссальное уважение к откровенности, с которой он говорит. Смотрю и думаю, что он прожил восемь жизней, пока я бегал за мечтой. Так, как покутил Сережа, я не покутил, поэтому завидую», — объяснил Цискаридзе.В мае «Радио 1» передавало, что певец Сергей Шнуров, пообещавший не материться на концерте в Новосибирске, более 18 раз произнёс нецензурные слова в начале шоу. Шнуров, в ответ на критику про брань, не раз отмечал, что его концерты посещают взрослые люди, которые приходят по собственной воле и за собственные средства.
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