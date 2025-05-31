«Зашел в ванную и разрыдался»: Николай Цискаридзе о смерти матери

31 мая 2025, 16:59

Николай Цискаридзе рассказал о смерти матери

Николай Цискаридзе (Фото: Telegram/@tsiskaridzenews)

Звезда балета Николай Цискаридзе рассказал в беседе с YouTube-каналом FAMETIME TV о том, что осознал всю боль от потери мамы только через месяц. На тот момент артисту было 20 лет.







«Прошел месяц. Я пришел с работы, уставший был. Я зашел в ванную и разрыдался. Я поплакал, слезы высохли. И знаете, с водой ушло и горе», — рассказал собеседник Лауры Джугелии.

