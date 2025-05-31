«Зашел в ванную и разрыдался»: Николай Цискаридзе о смерти матери
Николай Цискаридзе рассказал о смерти матери
Звезда балета Николай Цискаридзе рассказал в беседе с YouTube-каналом FAMETIME TV о том, что осознал всю боль от потери мамы только через месяц. На тот момент артисту было 20 лет.
«Прошел месяц. Я пришел с работы, уставший был. Я зашел в ванную и разрыдался. Я поплакал, слезы высохли. И знаете, с водой ушло и горе», — рассказал собеседник Лауры Джугелии.Мама воспитывала Николая в одиночку, он считает ее поступок подвигом, ведь женщина ради воспитания ребенка отказалась от личной жизни. Про отца известно, что он был женатым знакомым матери. Заслуженный артист России признался, что общался с папой в детстве, но тогда еще об этом не подозревал.
Матери Николая не стало на 63-м году жизни в результате инсульта. Трагедия произошла в 1994-м.