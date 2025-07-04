04 июля 2025, 10:43

Гоар Аветисян (фото: Instagram* / goar_avetisyan)

Известный визажист и блогер Гоар Аветисян снова оказалась в эпицентре скандала. На этот раз причиной стали многомиллионные долги перед налоговой службой, которые грозят блокировкой счетов и, возможно, уголовным преследованием. Это не первый случай, когда имя Аветисян звучит в негативном ключе. 4 июля ей исполняется 31 год. В какие ещё скандалы попала блогер, расскажет «Радио 1».





Содержание Как Гоар Аветисян стала звездой бьюти-индустрии Скандалы вокруг онлайн-курсов: «БьютиСпец» и «Метод Гоар» Претензии к «БьютиСпец» «Метод Гоар» и обвинения в обмане Долг Гоар Аветисян перед налоговой: 54,8 миллиона рублей

Как Гоар Аветисян стала звездой бьюти-индустрии

Гоар Аветисян (фото: Instagram* / goar_avetisyan)



Скандалы вокруг онлайн-курсов: «БьютиСпец» и «Метод Гоар»

Претензии к «БьютиСпец»

«Метод Гоар» и обвинения в обмане

Гоар Аветисян (фото: Instagram* / goar_avetisyan)



Долг Гоар Аветисян перед налоговой: 54,8 миллиона рублей