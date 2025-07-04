Многомиллионные долги и обман подписчиков: в каких скандалах замешана визажист Гоар Аветисян и как она выглядела до похудения
Известный визажист и блогер Гоар Аветисян снова оказалась в эпицентре скандала. На этот раз причиной стали многомиллионные долги перед налоговой службой, которые грозят блокировкой счетов и, возможно, уголовным преследованием. Это не первый случай, когда имя Аветисян звучит в негативном ключе. 4 июля ей исполняется 31 год. В какие ещё скандалы попала блогер, расскажет «Радио 1».
Как Гоар Аветисян стала звездой бьюти-индустрииГоар Аветисян родилась в Мартуни, Армения, но в младенчестве переехала с семьей в Москву. В детстве она ни в чем не нуждалась — бизнес отца по производству асфальта обеспечивал семье стабильный доход.
К макияжу Гоар пришла ещё в школе. Уже в шестом классе она увлеклась визажем, красила себя и подруг, а профессиональные навыки оттачивала самостоятельно. В 16 лет за первый коммерческий макияж она получила 1 500 рублей. Несмотря на успехи, родители настаивали на «серьезном» образовании, и после школы девушка поступила в РАНХиГС на экономический факультет.
К 22 годам, благодаря сарафанному радио и активности в соцсетях, Аветисян стала востребованным визажистом, специализируясь на свадебных образах. Позже она открыла студию в центре Москвы и начала проводить мастер-классы, а её Instagram*-ролики с впечатляющими преображениями собирали миллионы просмотров.
Скандалы вокруг онлайн-курсов: «БьютиСпец» и «Метод Гоар»
Претензии к «БьютиСпец»
В 2019 году Гоар запустила онлайн-школу Goar Avetisyan Online School, где модули стоили около 15 тысяч рублей. Также предлагался курс «БьютиСпец» за 32 тысячи рублей, включающий уроки по продвижению в соцсетях. Однако проект вызвал волну негатива.
Ученики жаловались на слабую информативность уроков и постоянные попытки продать косметические кисти бренда Гоар. Позже блогер перезапустила курс под названием «БьютиСпец 2.0», цена которого выросла до 85 тысяч рублей. Несмотря на обещания устранить недостатки, старт обучения неоднократно переносился, а недовольные клиенты обращались в Роспотребнадзор.
«Метод Гоар» и обвинения в обмане
В 2022 году Аветисян решила монетизировать личный опыт похудения, запустив курс «Метод Гоар» с лозунгом «Создай фигуру мечты с помощью вкусной еды!». За десятки тысяч рублей подписчики получали доступ к рецептам, дневнику питания и фитнес-программе. Блогер похудела на более чем 60 килограммм. Однако вскоре выяснилось, что она сбросила вес не только благодаря питанию, но и хирургическим вмешательствам — липосакции и резекции желудка. Это спровоцировало резкую критику и обвинения в введении в заблуждение.
Блогер Василий Смольный даже заявил о намерении подать на Гоар в суд и взыскать 350 миллионов рублей в качестве компенсации, чтобы «преподать урок остальным инфлюенсерам». Позже курс и сайт были закрыты.
Долг Гоар Аветисян перед налоговой: 54,8 миллиона рублейКак сообщает РИА «Новости», Гоар Аветисян задолжала Федеральной налоговой службе 54,8 миллиона рублей. По данным источников, предпринимательнице грозит блокировка счетов, а в худшем случае — возбуждение уголовного дела и арест имущества, как это уже произошло с другими известными блогерами.
Сегодня у Гоар три основных источника дохода — студия визажа, онлайн-обучение и собственная линейка косметики. Только в 2020 году она подарила матери квартиру в центре Москвы за 40 миллионов рублей. Однако теперь финансовое будущее звезды соцсетей оказалось под угрозой.