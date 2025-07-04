Суд взыскал с актера Дмитрия Нагиева долги по ЖКХ
Мировой суд в Москве взыскал с актера Дмитрия Нагиева долги по коммунальным платежам. Об этом сообщает РИА Новости.
«Вынесен судебный приказ о взыскании платы за жилую площадь и коммунальные платежи, тепло и электроэнергию. Взыскатель: ГБУ "Эважд". Должник: Нагиев Дмитрий Владимирович», — передает агентство.
При этом размер долга, который накопился у Нагиева, не уточняется.
Ранее Прохор Шаляпин заявил, ему пришлось жить в бедности в квартире в 130 квадратных метров. По словам исполнителя, он «ютился» в таком маленьком жилье.