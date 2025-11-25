25 ноября 2025, 14:23

Анна Шатилова (Фото: РИА Новости/ Екатерина Чеснокова)

Анна Шатилова — легенда советского и российского телевидения, народная артистка РСФСР. С 1962 года и на протяжении более чем 30 лет ее безупречная дикция, спокойный голос и элегантный образ вызывали доверие и восхищение у миллионов телезрителей. Она сообщала о полетах в космос, читала экстренные выпуски об убийстве Джона Кеннеди и вела главную информационную программу страны «Время». 26 ноября диктор отмечает свой 87-й день рождения. О творческом пути и личной жизни звезды эфира читайте в материале «Радио 1».





Содержание Биография Анны Шатиловой Личная жизнь Анны Шатиловой: муж, семья и тень ревности Публичные размолвки Анна Шатилова сегодня: работа, семья и общественная деятельность

Биография Анны Шатиловой

Анна Шатилова (Фото: скриншот д/ф «Первые. Анна Шатилова»)



Личная жизнь Анны Шатиловой: муж, семья и тень ревности

Анна и Алексей Шатиловы (Фото: скриншот д/ф «Первые. Анна Шатилова»)



«Когда диктор возвращалась из командировок, первое время держался на расстоянии: сомневался, вдруг что-то было», — цитирует Шатилову издание StarHit.

«Все гонорары трачу на внуков... Мы одна семья — и финансово тоже», — с теплотой рассказывала Шатилова.

Публичные размолвки

Анна Шатилова (Фото: скриншот д/ф «Первые. Анна Шатилова»)



«Я всегда очень тяжело переживаю уход близких людей. А Игорь был именно близким. Боюсь, мне стало бы плохо на кладбище. Позже, когда соберусь с силами, обязательно навещу его могилу».

«Мы пошли каждая какой-то другой дорогой. Вообще, мы никогда в жизни не ссорились. Никакая кошка между нами не пробегала. Просто каждый в жизни идёт своим путём. Потом пандемия началась. Я интроверт по сути, поэтому не общаемся».

«Светлана Лобода, видимо, не понимает, куда она пришла... Ну можно разве оголенной садиться в эфир?».

Анна Шатилова сегодня: работа, семья и общественная деятельность

Анна Шатилова (Фото: скриншот д/ф «Первые. Анна Шатилова»)



«Сын Кирилл у меня талантливый... Он с семьей часто гостит в моем загородном двухэтажном доме, где есть все удобства. Я его строила, чтобы проводить там время с родными».