«Не понимает, куда пришла»: За что диктор программы «Время» Анна Шатилова возненавидела ведущих и оборвала связь с лучшей подругой?
Анна Шатилова — легенда советского и российского телевидения, народная артистка РСФСР. С 1962 года и на протяжении более чем 30 лет ее безупречная дикция, спокойный голос и элегантный образ вызывали доверие и восхищение у миллионов телезрителей. Она сообщала о полетах в космос, читала экстренные выпуски об убийстве Джона Кеннеди и вела главную информационную программу страны «Время». 26 ноября диктор отмечает свой 87-й день рождения. О творческом пути и личной жизни звезды эфира читайте в материале «Радио 1».
Биография Анны ШатиловойАнна Шатилова (при рождении — Панкина) родилась 26 ноября 1938 года в подмосковной деревне Шихово. Детство Анны пришлось на тяжелые военные и послевоенные годы. Ее отец, Николай Панкин, ушел добровольцем на фронт в 1941 году, и его судьба долгое время оставалась неизвестной. Только спустя 60 лет семья узнала, что он погиб в 1943 году в немецком концлагере «Цайтхайн», расположенном под Лейпцигом. Девочку растила мать, работавшая поваром в детском доме.
Несмотря на творческие наклонности, после школы Анна поступила на физико-математический факультет Московского областного педагогического института. Судьба вмешалась, когда она случайно увидела в институтском общежитии объявление о наборе дикторов на Всесоюзное радио. Из 500 претендентов выбрали всего пятерых, и Шатилова была среди них. Ее наставниками стали легенды советского эфира — Юрий Левитан и Ольга Высоцкая.
В 1962 году Анна Николаевна пришла на Центральное телевидение СССР и очень скоро стала его «лицом». Она вела не только «Время» и «Новости», но и «Голубой огонек», а также много лет комментировала парады на Красной площади. В 1973 году ее командировали в Японию, где целый год она работала в программе «Говорите по-русски» на местном ТВ. Именно там она обрела свой фирменный стиль — белая блузка с накрахмаленным воротником и обязательный элемент красного цвета в одежде.
Личная жизнь Анны Шатиловой: муж, семья и тень ревностиВ отличие от своей публичной карьеры, личную жизнь Анна Шатилова всегда тщательно оберегала от посторонних глаз и лишь спустя годы приоткрыла завесу тайны. Известно, что Анна Николаевна вышла замуж за выпускника МИСИ Алексея Шатилова в 1964 году. По воспоминаниям диктора, это был эрудированный человек, ценитель живописи и классической музыки. В 1967 году у них родился сын Кирилл, который окончил романо-германское отделение МГУ, стал переводчиком и писателем.
Как и многие браки знаменитых людей, брак Шатиловой не был безоблачным. Алексей Борисович был «безумно ревнив».
«Когда диктор возвращалась из командировок, первое время держался на расстоянии: сомневался, вдруг что-то было», — цитирует Шатилову издание StarHit.
Несмотря на это, супругам удавалось сохранять отношения до самой смерти Алексея Шатилова. Его не стало в 2008 году. Для Анны Николаевны это событие стало невосполнимой утратой, с которой она не может примириться по сей день. Спустя годы она с горечью признавалась, что её любовь к нему остаётся неизменной, ведь настоящие чувства не угасают.
Сегодня главная гордость Анны Николаевны — внуки Всеволод (2002 г.р.) и Светослав (2004 г.р.).
«Все гонорары трачу на внуков... Мы одна семья — и финансово тоже», — с теплотой рассказывала Шатилова.
Публичные размолвкиНесмотря на безупречную репутацию, имя Шатиловой иногда оказывалось в центре скандалов, правда, не громких, но вызывавших активное обсуждение. Одним из самых обсуждаемых поступков Шатиловой стало ее отсутствие на похоронах многолетнего партнера по эфиру Игоря Кириллова в 2021 году. Многие не поняли этого и осудили за такой жест, однако у Анны Николаевны было свое объяснение:
«Я всегда очень тяжело переживаю уход близких людей. А Игорь был именно близким. Боюсь, мне стало бы плохо на кладбище. Позже, когда соберусь с силами, обязательно навещу его могилу».
Широко обсуждался и загадочный разлад диктора с Людмилой Хитяевой. Долгие годы Шатилову связывала тесная дружба со звездой «Тихого Дона». Подруги были «не разлей вода», но в последние годы СМИ заговорили об их разладе. Сама Хитяева попыталась закрыть тему, заявив в программе «Андрей Малахов. Прямой эфир»:
«Мы пошли каждая какой-то другой дорогой. Вообще, мы никогда в жизни не ссорились. Никакая кошка между нами не пробегала. Просто каждый в жизни идёт своим путём. Потом пандемия началась. Я интроверт по сути, поэтому не общаемся».
Кроме того, Шатилова неоднократно позволяла себе резко высказываться о современных телевизионных нормах. Она критиковала ведущих за безграмотную речь, возмущалась обилием негатива в новостях и даже осудила наряд певицы Светланы Лободы в шоу «Голос. Дети»:
«Светлана Лобода, видимо, не понимает, куда она пришла... Ну можно разве оголенной садиться в эфир?».
В 2024 году она также публично вступилась за Алексея Ивашова, сына актрисы Светланы Светличной, которого осуждали за резкие слова на похоронах матери.
Анна Шатилова сегодня: работа, семья и общественная деятельностьНесмотря на почтенный возраст, Анна Николаевна продолжает вести активную жизнь, хотя и отошла от регулярной работы в кадре. Шатилова по-прежнему востребована как ведущая крупных мероприятий, парадов Победы и церемоний. Она состоит в штате Первого канала, проводит мастер-классы для студентов и занимается общественной деятельностью, входя в совет проекта «Московское долголетие».
Сегодня основное время она посвящает семье — сыну Кириллу, невестке Алине и внукам Всеволоду и Светославу.
«Сын Кирилл у меня талантливый... Он с семьей часто гостит в моем загородном двухэтажном доме, где есть все удобства. Я его строила, чтобы проводить там время с родными».