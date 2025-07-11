11 июля 2025, 11:04

Екатерина Вилкова с семьей (Фото: РИА Новости/Екатерина Чеснокова)

Екатерина Вилкова — талантливая и обаятельная актриса, заслужившая множество положительных отзывов за свою карьеру. Однако в последнее время зрители начали высказывать негативные мнения о её работе. Многие считают, что с возрастом она стала играть менее эмоционально и вяло, а также отмечают её чрезмерную худобу и частое курение в кадре, что негативно сказывается на её внешности. Подробнее о ней читайте в материале «Радио 1».





Содержание Рождение и ранние годы Путь в театр и кино Успехи в карьере Разнообразие ролей и критика Современные проекты Личная жизнь Вилкова сейчас

Рождение и ранние годы

Путь в театр и кино

Фото: iStock/Giancarlo Restuccia



Успехи в карьере

Разнообразие ролей и критика

«Только начала смотреть, но уже изначально раздражает. После последних её ролей только такое ощущение», — пишет комментатор.

Современные проекты

Фото: iStock/LeMusique



Личная жизнь

«Он — особенный человек для меня, лучший партнер для создания семьи. С ним я могу быть самой собой, и это приносит мне внутренний покой», — делится Катя о своём муже.

«К счастью, в "Отеле Элеон” Илья снимался только в первом сезоне, и мы не пересекались на площадке. Мне нравится ощущать себя королевой, когда работаю одна. В противном случае мне было бы сложно с мужем рядом, несмотря на наше взаимопонимание и комфорт вне съёмок», — рассказала она в интервью.

Вилкова сейчас