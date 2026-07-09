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Звезда «Постучись в мою дверь» Керем Бюрсин дебютирует в российском кинопроекте

Керем Бюрсин (Фото: Instagram* @thebursin)

Турецкий актёр Керем Бюрсин впервые снимется в российском кино. Об этом сообщает Telegram-канал «Пятый канал|Новости».



Осенью 2026 года в Стамбуле начнутся съёмки мелодрамы «Любовь вне расписания». Хронометраж фильма составит 90 минут. Главную роль в картине исполнит Керем Бюрсин, которого зрители знают по сериалу «Постучись в мою дверь».

Этот проект станет для него первой работой в российском кино. Отмечается, что проекты с участием Бюрсина собирают многомиллионную аудиторию по всему миру. Сам артист называет эту картину важным этапом в своей творческой карьере.

Ранее сообщалось о другом турецком актёре, Джейхуне Менгироглу. Мужчина сбежал с миллионами и находится в розыске.

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Ольга Щелокова

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