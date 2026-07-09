«Рой мыслей в голове»: Юлия Пересильд сбежала от нервов в турецкий отель

09 июля 2026, 19:25

Юлия Пересильд улетела в Турцию и рассказала о тяжёлом периоде в жизни

Юлия Пересильд (Фото: Telegram @juliaperesild_tg)

41-летняя Юлия Пересильд улетела в Турцию и остановилась в пятизвёздочном отеле в курортном городе Дидим. Об этом стало известно из её личного блога.





Актриса вышла на связь с поклонниками и сообщила, что переживает сейчас непростой жизненный этап.

«Какое‑то интересное время проживаю. Много всего: много нервов, потерь, новых встреч, открытий, разочарований, желаний. И рой мыслей в голове. Поняла, что нужен выдох. Хорошо, на три дня, но выдох нужен», — поделилась звезда фильма «Вызов».