Множество женщин и провал во всех актерских вузаx: кто помог поступить в Щепку звезде шоу «6 кадров» Андрею Кайкову и как он живет сейчас?
Андрей Кайков ворвался на экраны, как свежий ветер, привнося с собой яркий юмор и удивительное умение перевоплощаться. Его популярность взлетела благодаря скетчам, где он с легкостью и обаянием изображал самых разных персонажей. Подробнее о нем читайте в материале «Радио 1».
Детство и юностьАндрей Кайков родился 25 декабря 1971 года в Брянске в семье интеллигентов. Мама работала библиотекарем, а папа руководил кукольным театром. Однажды папа взял сына с собой на вечер в театрально-литературный клуб «Факел», где ставили спектакли по классической поэзии. Это стало толчком для мальчика: он начал заниматься в студии клуба и быстро понял, что ему нравится выступать на сцене. После школы уехал в Москву и подал документы во все актерские вузы, но не прошел никуда. Вернувшись в Брянск, продолжил работать с «Факелом» и поступил в культпросветучилище. Однако через три месяца его отчислили.
Андрей поехал с клубом в Калугу на литературно-поэтический фестиваль. Там его заметила преподаватель Высшего театрального училища имени М.С. Щепкина. Она оценила его выступление и помогла ему поступить в «Щепку». Так, в 1990 году, юноша стал студентом.
Фильмы и шоу с Андреем КайковымПосле получения диплома артиста пригласили в труппу «Содружества актеров Таганки». Он сразу получил главную роль. Хотя в кино и на телевидении Кайков часто играет в комедиях, на сцене его чаще можно увидеть в драматических и даже трагических образах. В начале 2023 года Андрей присоединился к Театру Российской армии. Он быстро нашел свое место в новом коллективе и пополнил репертуар такими ролями, как Кочкарев в «Женитьбе», Миронов в «Капитанской дочке» и Лопатин в «Так называемой личной жизни».
Кинодебют состоялся сразу после учебы — он снялся в фильме «Лимит» (1994), который получил три премии «Ника». Этот фильм стал отражением бурных 90-х. После этого Кайков снялся в таких проектах, как «На углу, у Патриарших», «Желанная», «Прекрасная толстушка», «Очень русский детектив», «На измене», «Щепка», «Горюнов», «Орлова и Александров», «Максимальный удар», «Годунов» и «Домашний арест».
В 2005 году Андрея пригласили принять участие в скетч-шоу «Дорогая передача» на РЕН ТВ. Затем он перешел на СТС, где снимался в проекте «6 кадров». Весной 2020 года артист посетил студию программы Бориса Корчевникова «Судьба человека» в качестве гостя.
Фильмография
- 2005 — «Аэропорт»;
- 2005 — «Девочки»;
- 2007 — «Морская душа»;
- 2008 — «Очень русский детектив»;
- 2010 — «Воронины»;
- 2011 — «All inclusive, или Все включено»;
- 2012 — «Ржевский против Наполеона»;
- 2013-2012 — «Улицы разбитых фонарей»;
- 2013 — «Страна хороших деточек»;
- 2013-2020 — «Горюнов»;
- 2014 — «Море. Горы. Керамзит»;
- 2017 — «Максимальный удар»;
- 2017 — «Мир вашему дому!»;
- 2018 — «Домашний арест»;
- 2018 — «Годунов»;
- 2022 — «Горный тверк»;
- 2025 — «Одесса».
Личная жизнь Андрея КайковаМужчина всегда говорил, что не пользовался популярностью у девушек. Первые шаги в личной жизни он сделал в студенческие годы, когда влюбился в однокурсницу Евгению Дмитриеву. Они сыграли мужа и жену в дипломном спектакле, и это стало началом их истории. Свадьба прошла в Брянске. Молодые были вместе полтора года. После окончания учебы работали в разных театрах и поняли, что стали слишком далеки друг от друга. Их расставание прошло мирно, без конфликтов.
После этого у Андрея завязался роман с Анной Моховой. Их отношения длились около семи лет. Девушка училась на курс младше в «Щепке». Официального брака у них не было, они не жили вместе. Спутница артиста делила квартиру с мамой, а Кайков часто ночевал у друзей или в театре, так как у него не было московской прописки. У них родился сын.
Сейчас Андрей женат во второй раз на Людмиле. Она выпускница журфака МГУ. Они познакомились во время рекламной кампании, где он снимался.