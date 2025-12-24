Блогершу Лерчек госпитализировали с угрозой выкидыша
Блогершу Лерчек экстренно госпитализировали с угрозой выкидыша в столичную больницу. Об этом в своем блоге сообщил возлюбленный Валерии и отец ребенка Луис Сквиччиарини.
Чекалина, находящаяся на шестом месяце беременности, почувствовала себя плохо вчера. У неё начались интенсивные почечные колики и ноющая боль в пояснице, также ей стало трудно дышать. В связи с этим её освободили из-под домашнего ареста и отправили в больницу на скорой помощи.
Сейчас состояние Лерчек стабилизировалось, и угрозы для жизни её ребёнка нет.
Читайте также: