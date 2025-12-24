Российская звезда 90-х устроила «развратные» танцы в бикини
Певица 90-х Наталья Штурм опубликовала в личном блоге видео, на котором танцует в бикини на яхте. Артистка посвятила запись своим подписчикам.
Наталья отдыхает в Дубае вместе с семьей. Ранее Штурм говорила, что довольна своей фигурой и любит показывать тело. По словам певицы, ей нравятся провокационные съёмки, которые радуют мужчин и раздражают женщин. Она отметила, что критика исходит только от неуверенных в себе людей.
Вес артистки составляет 52 килограмма. В 2023 году Штурм решилась на пластические операции. Певица подчеркивала, что всегда поддерживала форму спортом, но с возрастом стало сложнее корректировать тело. По её мнению, без помощи хирургов достичь таких результатов не получилось бы.
Пользователи соцсети разделились во мнениях. Одни похвалили Штурм за смелость, другие назвали публикацию «очередным развратом».
