Российская звезда 90-х устроила «развратные» танцы в бикини

24 декабря 2025, 14:42

Наталья Штурм опубликовала видео с танцем в бикини на яхте в Дубае

Наталья Штурм (Фото: Instagram* @nataliashturm)

Певица 90-х Наталья Штурм опубликовала в личном блоге видео, на котором танцует в бикини на яхте. Артистка посвятила запись своим подписчикам.