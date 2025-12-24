«Любимый персонаж»: Юлия Барановская призналась, что мечтает сыграть Бабу Ягу

24 декабря 2025, 14:05

Юлия Барановская считает, что в Бабу Ягу может превратиться любая женщина

Юлия Барановская (Фото: Instagram* / @baranovskaya_tv)

Юлия Барановская неожиданно рассказала о своей давней актёрской мечте — телеведущая хотела бы примерить образ Бабы Яги. Об этом сообщает Telegram-канал «Звездач».





По её словам, этот сказочный персонаж куда глубже и интереснее, чем принято считать.



Барановская призналась, что всегда была очарована Бабой Ягой и уверена: образ до сих пор раскрыт не полностью.





«Всегда мечтала сыграть в каком-нибудь фильме или ещё где-нибудь Бабу Ягу — это мой любимый персонаж. Мне кажется, она до конца не раскрыта, потому что в Бабу Ягу может превратиться любая женщина, если с ней в какой-то момент жизни неправильно поступить. Главное, потом из этого состояния выбраться. Мне очень близок этот персонаж», — поделилась мыслями она.