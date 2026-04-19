«Предложу ритуалы»: Череватый поддержал Иванченко и раскритиковал поведение Лебедева
Экстрасенс Влад Череватый публично поддержал Олесю Иванченко после её эмоционального конфликта с Артемием Лебедевым. Он не только высказался в её защиту, но и пригласил ведущую на свой проект «Без масок», пообещав помочь ей справиться с переживаниями.
Череватый отметил, что посмотрел фрагмент, где Иванченко довели до слёз, и признался, что сам сталкивался с подобным поведением гостей. По его словам, некоторые люди намеренно игнорируют сказанное или демонстрируют недоверие, пытаясь самоутвердиться и показать своё превосходство.
Он подчеркнул, что участники подобных шоу обычно понимают формат заранее, поэтому такое поведение выглядит неуместно и даже трусливо. Экстрасенс добавил, что в подобных ситуациях сложно сдерживать эмоции, и он сам этого не делает.
В завершение Череватый ещё раз выразил поддержку Иванченко и в шутливой форме пообещал предложить ей «интересные ритуалы», чтобы она больше не переживала из-за подобных ситуаций.
