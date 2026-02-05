«Моральная компенсация»: Адвокат объяснил, может ли Гузеева подать в суд на обидчиков-комментаторов

05 февраля 2026, 16:24

Адвокат Воропаев: Гузеева должна доказать действительность оскорбления обидчиков

Лариса Гузеева (Фото: телеграм-канал @larisaguzeevaof)

Телеведущая Лариса Гузеева опубликовала в своем блоге зимний образ в шубе и платке. Однако некоторые подписчики обвинили звезду в излишнем использовании фильтров, а некоторые и вовсе не поскупились на оскорбления. Являются ли оскорбления в сети подобного характера наказуемыми?





Член московской коллегии адвокатов Павел Воропаев в беседе с «Радио 1» заявил, что не каждое высказывание, не понравившееся человеку, является оскорблением. Для привлечения к ответственности нужно провести судебно-лингвистическую экспертизу, которая зачастую требует времени и сил.





«Если по ее результатам будет установлено, что слово в речевой форме носит оскорбительный характер, содержит признаки унижения чести и человеческого достоинства, суд взыщет с обидчика моральную компенсацию», — сказал он.