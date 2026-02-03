«Мне там холодно»: Лариса Гузеева откровенно рассказала об одиночестве и дружбе

03 февраля 2026, 23:05

Лариса Гузеева откровенно высказалась о дружбе с Эвклидом Кюрдзидисом

Лариса Гузеева (Фото: Instagram* / @_larisa_guzeeva_)

66-летняя Лариса Гузеева, звезда шоу «Давай поженимся» и культовая актриса «Жестокого романса», поделилась размышлениями о одиночестве в личном блоге.





В своём посте ведущая призналась, что не выбирает одиночество, но порой ощущает «холод» без близких людей. На совместном снимке с давним другом, актёром Эвклидом Кюрдзидисом.





«Я не выбираю одиночество — мне там холодно. Мой Эвклид. Мой дорогой друг», — подписала Гузеева фото.