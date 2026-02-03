«Мне там холодно»: Лариса Гузеева откровенно рассказала об одиночестве и дружбе
Лариса Гузеева откровенно высказалась о дружбе с Эвклидом Кюрдзидисом
66-летняя Лариса Гузеева, звезда шоу «Давай поженимся» и культовая актриса «Жестокого романса», поделилась размышлениями о одиночестве в личном блоге.
В своём посте ведущая призналась, что не выбирает одиночество, но порой ощущает «холод» без близких людей. На совместном снимке с давним другом, актёром Эвклидом Кюрдзидисом.
«Я не выбираю одиночество — мне там холодно. Мой Эвклид. Мой дорогой друг», — подписала Гузеева фото.Публика тепло отреагировала на откровение актрисы о настоящей дружбе. Не обошлось и без критики. Некоторые подписчики обратили внимание на внешний вид ведущей и сказали о её лишнем весе. Гузеева не оставила комментарий одной из фанаток без ответа и с характерной для себя прямотой отметила, что автор и сама уже не молода, но всё ещё стройна.