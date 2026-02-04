Гузееву и Собчак могут заставить выплачивать долги девелопера на Бали
Ларису Гузееву и Ксению Собчак могут попытаться привлечь к выплатам по долгам балийского девелопера Сергея Домогацкого, который сейчас проходит процедуру банкротства. Поводом называют нативную рекламу его проектов без соответствующей маркировки.
Как пишет Mash, банкротство началось после иска одного из покупателей. Он утверждает, что заплатил более 4 млн рублей за виллу, но недвижимость не получил, как и возврат средств. По данным издания, несмотря на решение суда, деньги Домогацкий не вернул, после чего арбитраж утвердил реструктуризацию долгов. Сообщается также о ещё трёх аналогичных разбирательствах. Общий ущерб, по оценке источника, может достигать 500 млн рублей.
Пострадавшие считают, что публичные отзывы и рассказы Гузеевой и Собчак о застройщике помогали продвижению проекта. Отдельно отмечается, что рекламные публикации не помечались как реклама, поэтому, как утверждается, в суде знаменитостям придётся доказывать отсутствие связи с бизнесом Домогацкого.
По информации СМИ, люди готовят требование о привлечении медийных лиц к субсидиарной ответственности по обязательствам предпринимателя. Если суд поддержит такую позицию, часть выплат по долгам может лечь на Собчак и Гузееву.
Ранее сообщалось, что к ноябрю на Домогацкого подали около 30 заявлений, а суммарный ущерб оценивали более чем в 150 млн рублей. В публикации также упоминается Лолита — она, как утверждают источники, тоже рекламировала проекты девелопера.
