Гузееву и Собчак могут заставить выплачивать долги девелопера на Бали

04 февраля 2026, 11:24

Mash: Гузееву и Собчак могут заставить выплачивать долги девелопера Домогацкого

Лариса Гузеева (Фото: РИА Новости/Кирилл Каллиников)

Ларису Гузееву и Ксению Собчак могут попытаться привлечь к выплатам по долгам балийского девелопера Сергея Домогацкого, который сейчас проходит процедуру банкротства. Поводом называют нативную рекламу его проектов без соответствующей маркировки.