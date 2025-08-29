Мошеничество, педофилия и обман принца Бахрейна: самые громкие скандалы с участием Майкла Джексона
29 августа 2025 года королю поп-музыки Майклу Джексону исполнилось бы 67 лет. Артист вошёл в историю как один из самых успешных исполнителей XX века, обладатель 15 премий «Грэмми», рекордсмен по продажам альбомов и автор культовых хореографических движений. За свою жизнь он продал около миллиарда записей, а его имя до сих пор остаётся символом музыкальной индустрии. О биографии музыканта и самых громких скандалах с его участием, расскажет «Радио 1».
Биогрфия Майкла Джексона: детство и первые шаги в музыкеМайкл Джозеф Джексон родился 29 августа 1958 года в городе Гэри, штат Индиана. Он был седьмым из девяти детей в семье Джозефа и Кэтрин Джексон. С раннего возраста Майкл вместе со старшими братьями выступал в составе ритм-энд-блюзового коллектива Jackson 5, которым руководил их отец. Воспитание в семье отличалось строгостью и религиозностью. Отец требовал дисциплины и полной отдачи на репетициях, что позволило Майклу развить уникальные сценические навыки. Критики называли его «взрослым в теле ребенка» за профессионализм и харизму.
Начало сольной карьеры Майкла ДжексонаВ 13 лет Джексон начал выступать с сольными номерами, не прекращая работу в Jackson 5. В 1972 году он выпустил дебютный альбом Got to Be There, а вскоре — вторую пластинку Ben, заглавная композиция которой стала его первым хитом и вошла в американский чарт Billboard 200.
Мировой прорыв и культ ThrillerНастоящий успех пришёл с альбомом Off the Wall (1979), за который певец получил первую «Грэмми». Следующая пластинка Thriller (1982) побила все рекорды: более 110 млн проданных копий и статус самого популярного альбома в истории музыки.
Именно тогда Джексон сделал революцию в музыкальном маркетинге. Для продвижения своих работ Джексон создавал масштабные видеоклипы, которые стали визитной карточкой MTV. Легендарная «лунная походка» и уникальные хореографические приемы превратили его в эталон поп-культуры. Всего певец снял 35 клипов, многие из которых признаны культовыми.
Neverland и образ «вечного ребёнка»В 1988 году Джексон приобрел ранчо в Калифорнии, назвав его Neverland по мотивам сказок о Питере Пене. На территории он создал парк аттракционов и зоопарк. Владение стало символом его образа и одновременно объектом пристального внимания СМИ.
Образ Питера Пэна — мальчика, который не хотел взрослеть, — стал частью его публичного имиджа.
Травма и благотворительностьВ 1984 году во время съемок рекламы PepsiCo Джексон получил сильные ожоги. Все компенсации он направил в детский ожоговый центр. С тех пор артист активно занимался благотворительностью, помогая детям и поддерживая проекты по борьбе с голодом в Африке.
Скандалы с Майклом Джексоном и судебные процессы
Первые обвинения в педофилии
В 1993 году Майкла Джексона впервые обвинили в сексуальном насилии. 13-летний Джордан Чандлер заявил, что певец заставлял его прикасаться к интимным частям тела. Чтобы урегулировать конфликт, артист выплатил семье $22 млн, но своей вины не признал. Через десять лет история повторилась: в 2003 году его вновь обвинили в домогательствах к несовершеннолетнему. На этот раз дело дошло до суда. Процесс длился несколько лет, однако в 2005 году Джексон был полностью оправдан по всем пунктам из-за отсутствия доказательств.
Финансовые махинации и долги
В 2002 году артист оказался втянут в громкий процесс о мошенничестве. Организаторы концертов обвинили его в срыве выступлений и потребовали $21 млн. Суд признал певца виновным, и он выплатил более $5 млн компенсации.
Скандал в Берлине
В том же 2002 году Джексон шокировал публику, выйдя на балкон берлинского отеля с младенцем на руках и опасно свесив его за перила. Поклонники и журналисты обвинили певца в безответственности. Позже он извинился, назвав поступок ошибкой.
Конфликт с принцем Бахрейна
В 2008 году против Джексона подал иск сын короля Бахрейна — шейх Абдулла бин Хамад аль-Халифа. Он утверждал, что заплатил певцу $7 млн за совместный проект, но так и не получил результата. Артист настаивал, что это были подарки. Дело завершилось мировым соглашением, но отношения между ними испортились.
Личная жизнь Майкла Джексона и детиИнтерес прессы и поклонников вызывала и личная жизнь короля поп-музыки. Майкл Джексон был женат дважды. Его первой супругой стала Лиза Мария Пресли, дочь Элвиса Пресли и давняя поклонница творчества певца. Их знакомство произошло ещё в 1976 году за кулисами шоу в Лас-Вегасе, когда Лиза была ребёнком. Спустя годы они встретились вновь, и в 1990-х пара узаконила отношения. Однако брак продлился всего полтора года. Одной из причин развода называли отказ Лизы Марии заводить детей.
Второй раз Джексон женился на медсестре Дебби Роу, которой на тот момент было 37 лет. В этом браке у певца родились сын Принс Майкл (1997) и дочь Пэрис (1998). Позднее у артиста появился ещё один ребёнок — Принс Майкл II (2002), рождённый от суррогатной матери.
25 июня 2009 года Майкл Джексон внезапно умер от остановки сердца в возрасте 50 лет.