Волочкова назвала Ветлицкую «кошелкой» Керимова и раскрыла детали их любовного треугольника

29 августа 2025, 05:24

Волочкова назвала Ветлицкую «кошелкой» Сулеймана Керимова в интервью

Анастасия Волочкова (Фото Telegram: t.me/volochkova_anastasiya)

Анастасия Волочкова в скандальном интервью YouTube-каналу «Дневник Хача» раскритиковала Наталью Ветлицкую, назвав ее «кошелкой», которая пришла в жизнь олигарха Сулеймана Керимова ради денег и славы, а также рассказала о мести миллиардера после их собственного расставания





Волочкова подчеркнула, что в отличие от Ветлицкой, она пришла в жизнь Керимова уже состоявшейся примой-балериной Большого театра, Мариинского театра и Английского национального балета, а не просто девочкой, искавшей покровительства. Она описала ситуацию с Ветлицкой с пренебрежением:





«Приходит какая-то кошелка в жизнь олигарха. Секс есть, все хорошо, но ей скучно. Олигарх говорит: «Сиди. У тебя будет диван Versace». Она говорит: «Мне скучно! Я хочу быть певицей»».