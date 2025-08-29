Волочкова назвала Ветлицкую «кошелкой» Керимова и раскрыла детали их любовного треугольника
Волочкова назвала Ветлицкую «кошелкой» Сулеймана Керимова в интервью
Анастасия Волочкова в скандальном интервью YouTube-каналу «Дневник Хача» раскритиковала Наталью Ветлицкую, назвав ее «кошелкой», которая пришла в жизнь олигарха Сулеймана Керимова ради денег и славы, а также рассказала о мести миллиардера после их собственного расставания
Волочкова подчеркнула, что в отличие от Ветлицкой, она пришла в жизнь Керимова уже состоявшейся примой-балериной Большого театра, Мариинского театра и Английского национального балета, а не просто девочкой, искавшей покровительства. Она описала ситуацию с Ветлицкой с пренебрежением:
«Приходит какая-то кошелка в жизнь олигарха. Секс есть, все хорошо, но ей скучно. Олигарх говорит: «Сиди. У тебя будет диван Versace». Она говорит: «Мне скучно! Я хочу быть певицей»».
По словам балерины, Керимов вкладывал значительные средства в продвижение Ветлицкой — записывал песни, снимал клипы, но результат называла хайпом и трэшем.
Собственные отношения с Керимовым Волочкова описывает как взаимную любовь, которая длилась три года и закончилась из-за ее нежелания мириться с статусом любовницы и давления его окружения, включая мать олигарха. После того как она сама инициировала разрыв, Керимов, по ее утверждениям, развернул против нее настоящую травлю: заплатил за ее увольнение из Большого театра, организовывал избиения ее партнеров по сцене и вынудил скрываться в лесу в Подмосковье из-за угроз жизни.
Несмотря на это, Волочкова до сих пор называет Керимова идеалом мужчины и эталоном по мужским качествам, признавая, что он использовал ее как собственность».