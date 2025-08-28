Достижения.рф

«Умная женщина»: Гогунский похвастался хорошим настроением новой возлюбленной

Гогунский рассказал, что состоит в отношениях с женщиной в хорошем настроении
Виталий Гогунский (Фото: Телеграм/gogunsky_v)

Российский актер Виталий Гогунский вновь заговорил о настроениях женщин, но в этот раз речь шла о его возлюбленной. Подробности приводит KP.RU.



Артист рассказал, что сейчас состоит в отношениях с «умной женщиной», у которой «хорошее настроение». Он связал ее появление в своей жизни с тем, что всех женщин в плохом настроении он отправил «в сад».

«Умная женщина сразу нашла возможность со мной встретиться и показать, что у нее хорошее настроение», — поделился звезда «Универа».
Совсем недавно его раскритиковали за нелестные высказывания о женщинах. Актер посоветовал представительницам противоположного пола «идти в сад», если у них плохое настроение. Он также заявил, что во время менструации женщина должна сидеть в отдельной комнате, чтобы не грустить при муже. Позже Гогунский подлил масла в огонь, назвав неудовлетворенных дам врагами общества.
Лидия Пономарева

