Анна Хилькевич пострадала из-за «уколов красоты» — фото

29 августа 2025, 10:57

Анна Хилькевич показала последствия неудачной косметологической процедуры на лице

Анна Хилькевич (Фото: Телеграм/khilkevich_anna)

Российская актриса Анна Хилькевич показала последствия неудачной косметологической процедуры на лице. Откровением она поделилась в своем телеграм-канале.





Однажды звезда «Универа» доверилась знакомой и решилась на «уколы красоты». Ей ввели филлеры под глаза, чтобы избавиться от синяков и впадин. Сначала артистка оценила работу косметолога, однако радовалась она недолго.

«Первые несколько дней результат был «вау». Но через неделю [эффект] исчез, а спустя несколько месяцев препарат начал сползать вниз и застыл в этих местах. И теперь при определенном освещении заметны бугорки», — пожаловалась многодетная мама.

«Плюс не забываем никогда про питание, спорт и ментальное здоровье», — добавила Хилькевич.