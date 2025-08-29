Анна Хилькевич пострадала из-за «уколов красоты» — фото
Анна Хилькевич показала последствия неудачной косметологической процедуры на лице
Российская актриса Анна Хилькевич показала последствия неудачной косметологической процедуры на лице. Откровением она поделилась в своем телеграм-канале.
Однажды звезда «Универа» доверилась знакомой и решилась на «уколы красоты». Ей ввели филлеры под глаза, чтобы избавиться от синяков и впадин. Сначала артистка оценила работу косметолога, однако радовалась она недолго.
«Первые несколько дней результат был «вау». Но через неделю [эффект] исчез, а спустя несколько месяцев препарат начал сползать вниз и застыл в этих местах. И теперь при определенном освещении заметны бугорки», — пожаловалась многодетная мама.Для наглядности она прикрепила фото. И заодно посоветовала не соглашаться на подобные процедуры. По ее словам, опытные и компетентные специалисты и даже некоторые пациентки признают, что есть более безопасные методы для поддержания красоты: например, уходовые средства для кожи.
«Плюс не забываем никогда про питание, спорт и ментальное здоровье», — добавила Хилькевич.