«Моя игра» на грани фола: наркотики, суды, обвинения в запугивании бандитами и бизнес-империя рэпера Басты
Рэперу, музыканту, композитору и наставнику шоу «Голос» Василию Вакуленко, известному миллионам как Баста, 20 апреля исполняется 46 лет. Этот уроженец Ростова-на-Дону прошёл путь от уличного хулигана до владельца футбольного клуба и одного из самых богатых музыкантов страны по версии Forbes. Его карьера — это симбиоз грандиозных хитов и громких разбирательств, а личная жизнь долгие годы была окутана завесой тайн и слухов. Подробности — в материале «Радио 1».
Биография Василия ВакуленкоВасилий Вакуленко (Баста) родился 20 апреля 1980 года в Ростове-на-Дону. Воспитанный бабушкой и дедом, он рос классическим трудным подростком: лазил по гаражам, спорил на опасные поступки и, по его собственным словам, «никого не слушал». Спасательным кругом стала музыкальная школа, куда его определили родственники, а настоящим призванием в 15 лет стал хип-хоп.
Путь на большую сцену был тернист. Начав с группы «Психолирик», которая позже была переименована в «Касту», Вакуленко быстро перерос локальный уровень. Однако в конце 90-х, когда слава уже начала маячить на горизонте, он буквально исчез из радаров. Как позже признался сам артист, причиной стала тяжелая наркотическая зависимость, борьба с которой заняла несколько лет его жизни. Возвращение было триумфальным: услышав песни Василия, продюсер Богдан Титомир привез талантливого ростовчанина в Москву и пригласил его в творческое объединение Gazgolder. Позже Баста стал совладельцем лейбла.
В нулевых Баста не просто вошел в моду — он ее создавал. Альбомы «Баста 1» и «Баста 2» разошлись на цитаты, а дуэты с МакSим и Гуфом стали визитной карточкой жанра. Параллельно он запустил альтер эго Ноггано для жесткого рэпа и проект N1NT3ND0 для экспериментов со звуком. Как телеведущий и наставник шоу «Голос» и «Голос. Дети», Вакуленко получил признание не только у уличной аудитории, но и у зрителя Первого канала.
Личная жизнь: «Не парюсь, я женат»Долгие годы личная жизнь Басты была для желтой прессы настоящим «темным лесом». В отличие от многих коллег по цеху, Вакуленко долгое время скрывал семью от посторонних глаз. Известно, что его избранницей стала Елена Пинская — дочь известной журналистки и винодела. Пара обвенчалась в 2009 году, и с тех пор Елена является музой и тылом артиста.
В этом союзе родились две дочери — Мария и Василиса. Артист всегда трепетно отзывался об отцовстве. «Рождение дочерей — лучшее, что я сделал в своей жизни», — признавался он в интервью. В отличие от виртуальных слухов о романах, реальная жизнь Басты сосредоточена вокруг семьи и бизнеса. Сейчас он продолжает жить то в Москве, то в родном Ростове, сохраняя брак, который считается одним из самых крепких в российском шоу-бизнесе.
«Единственная моя любовница — это студия. Жена знает, где меня можно найти. Мне незачем заставлять себя быть порядочным, я изначально такой человек — однолюб. Я даже не понимаю суть измены. Наблюдаю такой пример, и это бедные люди! Они так страдают, а им надо просто прекратить это и друг друга не насиловать. Ничего страшного в расставании нет: любили и любили, а теперь всё прошло», — делился в интервью Woman.ru исполнитель.
Громкие скандалы и темное прошлое артистаРепутация скандалиста преследовала Вакуленко постоянно. Самый резонансный конфликт разразился в 2016 году с рэпером Децлом (Кириллом Толмацким). Причиной стал шум из клуба Gazgolder, который мешал спать артисту. Перепалка в соцсетях привела к суду: Басте пришлось заплатить 50, а затем и 350 тысяч рублей моральной компенсации.
Куда более мрачный оттенок имела война с экс-протеже Гуфом (Алексеем Долматовым). В 2019 году Гуф заявил в прессе, что Баста удерживал его на лейбле силой, угрожая «бандитами». Реакция Василия была резкой:
«Бандиты у него в голове… Скажу так, если бы подключились бандиты, Леха был бы здесь».Этот конфликт, замешанный на старых дружеских связях и борьбе с зависимостями Гуфа, разделил рэп-тусовку на два лагеря.
И, конечно, главная скандальная тема — наркотики. Сам Баста давно и честно говорит о своем прошлом опыте. В программе Дмитрия Диброва «Сессия» он философски заметил:
«Наркотики на многое открыли глаза... Мне стало понятно, что со мной что-то не так. Я себя за это очень долго уничтожал».Решающим днем стало 22 апреля 2003 года, когда он навсегда завязал с запрещенными веществами, направив энергию в творчество.
Большие планы и альбом-тепарияЕсли в нулевых Баста был уличным хулиганом, а в десятых — мудрым наставником, то в 2026 году Вакуленко превратился в магната, но без потери хватки. Этот год ознаменовался громким примирением и перезагрузкой. Вопреки всем предыдущим скандалам, Василий Вакуленко и Алексей Долматов выпустили второй совместный альбом «Баста/Гуф 2026».
Релиз, который критики уже назвали «терапией», знаменует собой не просто возврат к корням, а взрослую дружбу.
«Я хотел сделать сырую, трогательную картину... передать ощущение дружбы, братства — одного из главных ощущений моей жизни», — цитирует Басту promopulse.info.
Кульминацией года станет масштабное шоу в московских «Лужниках», запланированное на 28 августа 2026 года. Вместе с Гуфом они представят новый материал, а 29 августа Вакуленко отыграет большой сольный концерт, где точно прозвучат «Сансара» и «Выпускной». Продолжая дело жизни, Василий остается совладельцем Gazgolder и развивает сеть ресторанов «Frank».
В 2026 году стало известно и еще об одном амбициозном проекте — запущены съемки байопика о жизни артиста под названием «Баста. Начало игры». Главную роль в фильме, который расскажет о становлении рэпера в Ростове начала 2000-х, исполнит звезда сериала «Слово пацана» Слава Копейкин. Сам Василий лично проводил кастинг и утверждение актера, отметив их поразительное внешнее и энергетическое сходство в молодости.