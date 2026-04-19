Почти 850 тысяч рублей: стало известно, сколько принесёт выступление Костюшкина в клубе
Певец Стас Костюшкин выступит в одном из ночных клубов Москвы в период майских праздников. Несмотря на камерный формат мероприятия, концерт обещает быть прибыльным. Об этом сообщает Telegram-канал «Звездач».
Организаторы смогут заработать около 848 тысяч рублей. Стоимость билетов варьируется от 7500 до 15 500 рублей, что делает событие скорее клубным, чем массовым, но при этом достаточно доходным.
Концерт пройдёт в формате 18+, а значит, гостей ожидает более расслабленная и неформальная атмосфера.
Хотя это не стадионное шоу, подобные выступления позволяют артисту быть ближе к публике и создавать более интимный контакт со зрителями.
