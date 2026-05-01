«Моя ненаглядная»: любовь с Арзамасовой, тайны личной жизни и слёзы на песке — почему 35-летний Филипп Бледный до сих пор не женат
Многие актёры, прославившиеся в молодости, сталкиваются с тем, что режиссёры с трудом могут представить их в ином амплуа. Филипп Бледный для большинства зрителей — прежде всего Веник из «Папиных дочек», хотя он снимался в «Кухне», «Отеле Элеон», «Двух холмах» и других проектах. Сможет ли актёр когда-нибудь выйти за рамки своей культовой роли и какие новые грани своего таланта артист уже успел показать, расскажет «Радио 1».
Как Филипп Бледный стал артистомНесколько лет назад Филипп довольствовался эпизодами и второстепенными персонажами, а сегодня — центральная фигура в кадре. Впрочем, сам звезда сериалов признаётся: кино для исполнителя на втором плане, главное — театр. Филипп Бледный родился 2 мая 1988 года в Петропавловске-Камчатском, но прожил там совсем недолго: родителей приглашали в театры разных городов, и семья постоянно переезжала. Отец убеждённого театрала, Анатолий Ильич Бледный, — педагог и актёр, мама Светлана — помощник режиссёра Валерия Фокина в Центре имени Всеволода Мейерхольда. Старший брат Филиппа, Илья, работает актёром кино и дубляжа.
Когда мальчику было шесть лет, Бледные осели в Оренбурге. Там Филипп впервые вышел на сцену и понял, что хочет, как и родители, радовать публику. Харизматичный юноша так хотел поступить в театральный, что школу окончил экстерном. Однако когда в 2004 году Бледный пришёл подавать документы, ему отказали — приёмная комиссия посчитала, что парень слишком маленький. Но уже через год Филипп стал студентом «Щуки», где его мастером был Валерий Фокин. Там же вчерашний абитуриент театрального познакомился с Тихоном Жизневским — тем самым, который потом прославился как «Майор Гром».
Театр важнее киноДля широкой публики восходящая звезда — это прежде всего Веник из «Папиных дочек». Знаменитым этот образ стал для него в конце 2000‑х годов. Дальше актёр как будто ушёл в тень, но в 2023 году о народном Венике заговорили снова: его персонаж вернулся уже в главной роли в продолжении «Папины дочки. Новые». На данный момент вышло уже пять сезонов. Однако сам Бледный признаётся: театр для него гораздо ближе и дороже кино.
«Веник, как и я, тоже рос и менялся. Я начинал его играть, когда был ещё 20-летним мальчишкой. В реальной жизни я бы, наверно, тоже смог стать многодетным отцом», — рассказывал Филипп Бледный в интервью KP.RU.
Театральное закулисье Филиппа БледногоВпервые Бледный вышел на сцену ещё ребёнком — ему досталась небольшая роль в спектакле, где главного героя играл его отец. А через пару лет в послужном списке юного актёра уже значились «Капитанская дочка» и «Любовный пентагон». Филипп всегда ориентировался на театр: много читал, занимался с педагогами, ходил на спектакли лучших артистов России, стараясь подсмотреть детали их работы. В интервью сын актёра Анатолия Бледного подчёркивал, что сцена — это единственное место, где артист по-настоящему растёт и раскрывает в себе новые грани, чего, по его мнению, не дают съёмки в кино. Яркий пример — главная роль Бледного в «Ромео и Джульетте», где он выходит на сцену вместе с Елизаветой Арзамасовой. Их связывает не только этот спектакль, но и многолетняя дружба. Именно Лиза позвала статного брюнета в постановку «Кабы я была», сценарий для которой написала сама. Год спустя на сцене Современного театра антрепризы состоялась премьера их совместного спектакля «Игроки» по Гоголю.
Сомнения БледногоФилипп дебютировал в кино с небольшой роли в короткометражке. А в 2004 году уже снялся в популярном сериале канала СТС «Моя прекрасная няня». Через три года, в 2007 году, юношу с горящими глазами позвали на кастинг в «Папины дочки» — российскую версию известного американского шоу. Бледного сразу утвердили на роль умного Вениамина Васильева, которого все называют Веником. Хотя изначально персонаж должен был появиться всего в двух сериях, он настолько хорошо вписался в сериал, что роль оставили. Филипп Бледный снимался в «Папиных дочках» до 2013 года. За это время экранный герой Филиппа заметно изменился: по сценарию у Веника завязался роман с Дашей — той самой дочкой, которую сыграла Анастасия Сиваева. После сериала, признавался Бледный, режиссёры упорно видели в нём один и тот же типаж, а ему хотелось доказать, что представитель актёрской династии Бледных не заложник роли, а разноплановый артист. Так появились проекты «Другой майор Соколов», «Мужчина по вызову», «Жена с того света» и другие. Филипп пробовал себя в детективах, военных исторических драмах и параллельно развивал свой комедийный дар.
Яркой страницей в карьере Бледного стала роль Никиты Дягилева в сериале «Кухня» — ещё одном хите канала СТС. Персонаж настолько полюбился публике, что позже его перенесли в спин-офф под названием «Отель Элеон». Не менее заметной стала работа массажиста Фила в сериале «Фитнес». Авторы сценария, друзья актёра, образ героя создавали специально под Бледного. Среди других громких проектов — «Два холма» и «Тихие воды». В 2023 году звезда сериалов сыграл прототипа Кашпировского в мелодраме «СССР». В кадре вместе с ним снимались Илья Малаков, Алексей Весёлкин-младший и Анастасия Уколова. Тогда же вернулись «Папины дочки», только теперь Веник стал центральным героем и отцом четырёх дочек. В центре сюжета — история любви Веника и Даши, которая неожиданно бросает и мужа, и детей. Сам Филипп признавался, что не верил во второе дыхание проекта и, получив предложение, очень удивился.
«Мне позвонили не продюсеры, а мой агент. Она сказала: "Филипп, есть вот такое предложение, только ты сначала не удивляйся". И я после того, как выслушал предложение, подумал: "О чём мы вообще говорим? Какое может быть продолжение?". В лучшем случае кто-то из актёрского состава просто повзрослел, а все остальные реально состарились. Я просто не понимал, про что будет этот сериал, как его можно возобновить. Было много вопросов. Но когда я прочитал первую серию, всех вопросов лишился. Оказалось, что это вытекающая из "Папиных дочек" история, она про новую семью, в которой четверо новых детей», — рассказал о своих сомнениях Филипп Бледный в интервью.
Сценарий настолько впечатлил артиста, что он без колебаний согласился.
«Для меня сыграть отца четырёх девчонок — просто мечта какая-то. Я и сам не отказался бы от четырёх дочек. Я загорелся сериалом, ведь это новый этап, новый способ существования в кадре. Последнее время были роли брутальных парней, а здесь совершенно другое. Я изменился, Веник тоже, поэтому жутко интересно, что у нас получится», — рассказывал Филипп Бледный в интервью «Звездному бульвару».
Премьера пятого сезона сериала «Папины дочки. Новые» состоялась совсем недавно: 13 апреля 2026 года.
Слёзы, вес и нервные клетки: откровения о разрывеГлавный герой «Ромео и Джульетты» — завидный жених и не скрывает интереса к противоположному полу. В разное время его замечали в компании актрис, моделей и певиц, но никакие отношения пока не завершились свадьбой. В прессе активно обсуждают давний роман Бледного и Лизы Арзамасовой, который, по слухам, завязался ещё на съёмках «Папиных дочек». Всё время работы над сериалом пару часто видели вместе, а позже актёры стали играть в одном спектакле. Филипп Бледный, комментируя домыслы о романе с Елизаветой Арзамасовой в интервью «Телеканалу 78», сказал:
«Вот и она! Моя ненаглядная! Моя сестрёнка Лиза Арзамасова. Не передать словами, хотя я ими отлично владею, всех моих чувств к этому человеку, к моему другу! Чудо чудное, диво дивное! Человечек, вобравший в себя такую безумную бездну, безудержный коктейль всех самых лучших качеств! И вместе с тем, за годы в нашей беспощадной профессии не потерявший и не запачкавший своего света! Искренняя, чистая, светлая, нежная, тонкая, добрая, умная, чуткая, трогательная, тактичная, весёлая, не человек — сказка!!! И гордость иметь такого друга, как ты, Лиз».Ещё один роман, который приписали обладателю выразительных бровей журналисты, — с Анастасией Сиваевой. По сюжету «Папиных дочек» у их героев завязались отношения, которые легли в основу продолжения сериала. О личной жизни Сиваевой, как и самого артиста театра, ничего не известно, поэтому журналисты попытались их «свести». Однако оба актёра даже не стали комментировать эти догадки. Другой девушкой, которую СМИ «сватали» актёру, стала Рина Гришина — коллега по сериалам «Кухня» и «Отель Элеон».
«Я могу сказать, что одинок сейчас, это не секрет. Вопрос в другом. Когда я не одинок, то всегда очень оберегаю женщину, которая рядом со мной. У меня были серьёзные отношения с актрисами. Для людей не из этой области всё это жутко, странно, страшно. Сегодня можно что угодно пробить — начиная от страницы в соцсети до личного телефона — и писать такие вещи, что волосы дыбом встают», — разоткровенничался Филипп Бледный на YouTube-канале «Проговори».В 2022 году актёр пережил болезненное расставание, которое серьёзно подкосило его уверенность в себе.
«Говорят, это все лишь чувства, надо понять и тебя отпустит, ага, а чего тогда, лежа на песке, заливаясь солёными как Балтийское море слезами, иссыхаешь... Вес улетучивается, как и нервные клетки... А боль настоящая, физическая», — откровенно рассказал Филипп Бледный в своём блоге.В 2026 году, Филипп Бледный продолжает творческую деятельность.