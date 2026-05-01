«Это тяжёлый труд!»: Туриченко рассказал, как роды изменили его жизнь
Певец Кирилл Туриченко поделился личным опытом партнёрских родов и призвал мужчин не избегать этого важного момента. По его словам, присутствие при рождении ребёнка стало для него одним из самых сильных событий в жизни. Об этом сообщает Telegram-канал «Звездач».
Артист рассказал, что именно он первым взял на руки своего сына, и этот момент сильно повлиял на его отношение к семье. Туриченко отметил, что после родов его чувства к супруге только усилились, а понимание того, через что проходит женщина во время беременности, стало гораздо глубже.
Он подчеркнул, что мужчины часто недооценивают сложности, с которыми сталкиваются женщины на протяжении девяти месяцев, и призвал поддерживать своих партнёрш в этот период.
При этом после рождения ребёнка семья столкнулась с бытовыми трудностями — за два с половиной месяца им так и не удалось найти подходящую няню. По словам певца, кандидаты либо не соответствуют требованиям, либо приходят с целью привлечь к себе внимание.
