Полезно, но под видом вредного: IOWA рассказала о хитрости в воспитании ребёнка
Певица IOWA (настоящее имя — Катя Иванчикова) поделилась необычным подходом к питанию своего трёхлетнего сына Льва. Об этом сообщает Telegram-канал «Звездач».
Артистка призналась, что старается готовить для ребёнка исключительно полезные блюда, но иногда подаёт их в «маскировке». По её словам, домашние десерты без сахара — на рисовой муке и финиковом сиропе — она называет «бургером» или «мороженым», чтобы вызвать у ребёнка интерес. Более того, иногда такие «вредные» на словах лакомства даже ограничиваются, чтобы сохранить у малыша ощущение, что это что-то особенное.
При этом сама певица не всегда придерживается столь строгого рациона: она допускает сладкое и мучное в своём меню, но чаще старается брать с собой домашнюю еду. Интересно, что к такому способу питания артистка пришла относительно недавно — всего пару месяцев назад.
