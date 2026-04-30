«Моё дело — играть, а не мыть полы»: скандал в театре, работа уборщицей и вяленый окунь — трагикомедия звезды «Бригады» Светланы Чуйкиной
Долгий путь к успеху Светланы Чуйкиной увенчался триумфом после выхода сериала «Нина». С этого момента она проснулась не просто знаменитой, а одной из самых востребованных и успешных актрис российского кино. О том, какой путь пришлось пройти артистке к своей звёздной роли и как изменилась её жизнь после выхода культового сериала, расскажет «Радио 1».
Как провинциалка стала знаменитой актрисойРодной город Светланы Чуйкиной — Остров в Псковской области. Но задержаться на малой родине было не суждено: папа-военный, а это значит, семье приходилось часто переезжать. Только когда ребёнку пришло время идти в школу, семья наконец осела — выбрали Волгоград. Большую роль в жизни девочки сыграл Петербург, где жила бабушка. Будущая знаменитость росла творческим ребёнком: любила переодеваться и показывать родителям небольшие сценки, которые видела по телевизору. В школе Чуйкина была одной из лучших учениц, поскольку получала отличные оценки. Параллельно с учёбой она активно участвовала в школьной самодеятельности и не пропускала практически ни одного мероприятия. В четырнадцать лет подростку выпал шанс выйти на большую сцену в образе Бабы Яги перед многочисленной публикой.
Девушка была в восторге: мечта стать актрисой жила в ней с раннего детства. Однако один случай на репетиции заставил школьницу усомниться в правильности выбора будущей профессии. Согласно сценарию, Баба Яга должна была поцеловать Иванушку. Юное дарование совсем не ожидало такого поворота: было странно и неприятно прикасаться к незнакомому парню, однако она понимала, что в актёрской профессии от подобных сцен никуда не деться. Тогда Чуйкина увлеклась идеей стать следователем — тем более Светлана обожала детективы. Юная мечтательница уже почти подала документы в школу милиции, но вдруг осознала: в этой работе придётся сталкиваться с преступлениями, где погибают люди. И тогда талантливая фантазёрка решила, что уж лучше поцелуи с незнакомцами, чем соприкасаться со смертью каждый день.
Чуйкина мечтала поступить в театральный вуз Москвы, но мама была категорически против: отпускать единственную дочь в огромный город она не хотела, тем более что Светлана была домашним ребёнком. Чуйкина не стала спорить с матерью, но и от мечты отказываться не собиралась. В итоге семья нашла компромисс. В Саратове у них жили родственники, которые всегда могли прийти на помощь, — именно туда смышлённая абитуриентка и отправилась поступать. Чуйкина стала студенткой консерватории, выбрав театральный факультет. Училась будущая актриса очень добросовестно: днями и ночами просиживала за учебниками, не оставляя себе времени даже на общение с друзьями. Пока однокурсники Светланы шумными компаниями гуляли до рассвета, дочь военного не прекращала работать над собой. Именно это упорное стремление стать настоящей профессиональной артисткой и позволило девушке окончить вуз с красным дипломом.
От театральных скандалов до всенародной любвиПосле получения диплома Чуйкину пригласили в Саратовский театр, где молодой талантливой выпускнице стали доверять достаточно крупные, а иногда и главные роли. Два года Светлана проработала на местной сцене, однако мысль о Москве не отпускала. В итоге служительница Мельпомены подала заявление об увольнении и отправилась покорять столицу. Но мегаполис встретил провинциалку холодно — долгое время звезда саратовской сцены бродила по Москве в поисках работы. Пришлось обойти не один десяток театров. Согласился принять молодую артистку в свою труппу только «Модерн». Правда, на этой сцене она продержалась всего несколько месяцев — и ушла со скандалом. Однажды исполнительницу попросили помочь помыть полы на сцене, что очень зацепило самолюбие и гордость девушки.
Она достаточно резко ответила, что её дело — играть на сцене, а не возиться с тряпкой, эти слова позже вернуться к Свете бумерангом и заставят усмирить свою гордыню. Поскольку оставлять мечту стать актрисой упорная девушка из глубинки не хотела, а жить в столице было не на что, Чуйкиной пришлось искать работу. По счастливой случайности, подруга из Саратова работала в одном из столичных салонов красоты на должности визажиста, и к ним в салон требовалась уборщица. Светлана, конечно, согласилась — выбора всё равно не было. Именно тогда женщина в полной мере осознала всю иронию своей судьбы. Однако этот опыт не прошёл даром: каждый день наблюдая за богатыми клиентками салона, киноактриса перенимала их манеры и училась общению. В будущем эти навыки окажутся очень полезными.
Когда наступил предел терпению Чуйкина решила вернуться домой — набраться сил, тем более что в Волгограде тоже был свой театр. Светлана так и поступила: приехала к родителям и устроилась в местную труппу. Но снова — ненадолго. Немного отдохнув, одержимая идеей о большой сцене охотница за мечтой предпринимает вторую попытку реализовать себя в столице. Тогда девушка дала себе слово: если и на этот раз удача не улыбнётся, придётся менять профессию. Однако принимать столь кардинальное решение не понадобилось — вскоре Светлана снимается в своей первой картине, да ещё и в главной роли. Сериал «Нина» пришёлся по душе как зрителям так и кинокритикам, но особое восхищение вызвала работа актрисы. Буквально за один день исполнительница проснулась знаменитой, обзаведясь огромной армией поклонников. Вторая роль была уже не главной, но не менее успешной — речь о сериале «Бригада», который и по сей день считается одним из лучших в отечественном кинематографе.
В дальнейшем у артистки было много успешных работ— в сериалах «Громовы», «Парижская любовь», «На пути к сердцу», «Превратности любви» и других. Однако повторить феноменальный успех Нины Чуйкиной больше не удалось. Причин тому было несколько, но одна из главных — женщина стала слишком часто отказываться от предлагаемых возможностей. Дело в том, что у звезды экрана появились более важные приоритеты. Зрители перестали видеть любимую Светлану Чуйкину в кинопрокате и новых проектах — и эта пауза растянулась не на один год.
Вяленый окунь и любовь на всю жизньСудьбоносное значение в личной драме актрисы сыграл обычный вяленый окунь — гостинец, который Светлана должна была передать по поручению родителей. Когда девушка во второй раз отправилась покорять Москву, мама с папой попросили дочь отдать рыбу сыну их хороших друзей — мужчине, которого Чуйкина видела последний раз в семилетнем возрасте. Вадим был старше на целых одиннадцать лет, но когда открыл дверь и увидел длинногую блондинку с невероятными глазами, у него перехватило дыхание. Предприниматель пригласил гостью на чай, они вспомнили детство, после этого Света, ни о чём не думая, поехала на кастинг.
«Я не воспринимала его как ухажера или мужа. Тогда Вадим был специалистом по связям с общественностью, ведь раньше занимался журналистикой. Он был старше на 11 лет, но я считаю, это, наоборот, прекрасно: уже нагулялся, сын взрослый, умный, надежный», — приводит слова Светланы издание «Starhit.ru».В этот же вечер Вадим Быркин позвонил актрисе и пригласил в ресторан. Чтобы гостья не стеснялась, взял с собой сына от первого брака. Так начался их роман. Светлану не смущали разница в возрасте и ребёнок-подросток: в любимом она увидела главные мужские качества — надёжность и заботу. Избранник успешно занимался бизнесом и красиво ухаживал за возлюбленной. А когда они отправились в Петербург навестить бабушку Светланы, мужчина сделал предложение прямо в храме. Уже через год после знакомства пара официально оформила отношения. Позже артистка узнала о своей беременности и взяла паузу в карьере, правда, ненадолго.
Уже спустя полгода после рождения Никиты Чуйкина вернулась к работе. Женщина вспоминает: две недели съёмок в Париже показались ей вечностью — находиться в разлуке с ребёнком было невыносимо. Дома ждали не только муж и маленький Никита, но и пасынок Кирилл, который тоже жил с ними. Отношения с парнем сложились не сразу: какое-то время они словно делили внимание Вадима, ведя себя как двое маленьких детей. Но со временем юноша и мачеха подружились.
После того как знаменитость стала мамой, Светлана успела сняться в нескольких картинах, а затем приняла решение временно оставить работу. Семья заняла первое место в жизни, и кинозвезда не хотела пропускать ни минуты общения с маленьким сыном. Зрители и режиссёры уже почти отчаялись увидеть Чуйкину снова в профессии, однако Светлана вернулась — и продолжила работать в ещё более плотном графике. Среди последних работ — картины «Балканский рубеж», «Остров обречённых», «Плакать нельзя», «Клиника усыновления», «Адмирал Кузнецов» и «Красный шелк». В свои 50 с лишним лет Светлана выглядит так же, как и на съёмках «Нины» — стройная, подтянутая. Актриса не пользуется услугами пластических хирургов и спокойно выкладывает фото без фильтров и ретуши.