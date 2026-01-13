«Обладает харизмой»: Иосиф Пригожин прокомментировал решение Кологривого стать певцом

13 января 2026, 12:40

Продюсер Пригожин: у Кологривого получится стать певцом

Иосиф Пригожин (Фото: Instagram* @prigozhin_iosif)

Российский актер Никита Кологривый дебютирует в качестве певца. Об этом он рассказал журналистам во время благотворительного вечера Фонда имени Петра Минеева. Он подчеркнул, что порадует своих фанатов как певец. Ранее вокальные таланты Кологривого отметил народный артист РФ Сергей Безруков, заявивший, что актер великолепно исполняет романсы.





Продюсер Иосиф Пригожин заявил в беседе с «Радио 1» заявил, что относится положительно к решению Кологривого.





«Я нормально к этому отношусь. Он талантливый актер и обладает творческими навыками. Он вполне может котироваться и реализоваться в музыкальной части, потому что обладает харизмой и может обратить на себя внимание. Я думаю, что у него все может получиться, уверен в этом», — прокомментировал он.

*Деятельность Meta (Instagram) запрещена в России как экстремистская.

