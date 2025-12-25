Катя Лель поделилась личными воспоминаниями об Алентовой и Меньшове
Певица Катя Лель (настоящее имя — Екатерина Чупринина) поделилась тёплыми воспоминаниями об актрисе Вере Алентовой и режиссёре Владимире Меньшове.
В беседе с «NEWS.ru» певица назвала их великими людьми. Лель сообщила, что в прошлом жила в одном доме с их дочерью, телеведущей Юлией Меньшовой.
«Светлая память такой великой, потрясающей актрисе Вере Алентовой. Мне посчастливилось жить в доме с её дочерью Юлией. И мне посчастливилось видеть её великих родителей прямо рядом. Как они шли, держась друг за друга, в нашем дворе, где мы живём. Такие люди рождаются лишь однажды», — заявила Лель.Екатерина подчеркнула, что Алентова и Меньшов оставили глубокий след в её памяти как образец творческого и человеческого союза.
