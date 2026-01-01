Ноунейм-блогерша слила переписки с Кологривым и разгневала Самбурскую
Самбурская раскритиковала блогера за публикацию переписки с Никитой Кологривым
Актриса Настасья Самбурская раскритиковала блогера Екатерину за публикацию личной переписки с актёром Никитой Кологривым. Об этом стало известно из личного блога Настасьи.
Поводом стали скриншоты общения, которые девушка разместила в своём канале после того, как актёр добавил её в чёрный список. На основе переписки она создаёт видео, набирающие много просмотров.
Кологривый никак не комментирует ситуацию, а вот Самбурская отреагировала под роликом.
«Когда сама по себе ты невероятно скучна и ничем, кроме своего личика, непримечательна, то единственный способ хоть как-то о себе заявить — это выставить личную переписку. И через косвенное соприкосновение с человеком показать свою значимость. Сочувствую», — высказалась актриса.Блогер усомнилась в подлинности комментария. Пользователи разделились: одни поддержали Самбурскую, другие — право Екатерины публиковать контент.