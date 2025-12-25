Кологривый и Канделаки присоединились к «фрод-рулетке» для борьбы с мошенниками
Российские знаменитости продолжают подключаться к борьбе с телефонными мошенниками через фрод-рулетку Т-Банка. Актёр Никита Кологривый и гендиректор ТНТ Тина Канделаки рассказали в личных блогах, как перехватывали аферистов.
Кологривый заявил, что проект пригласил его использовать актёрские навыки в социально значимой работе. Он отметил шаблонность сценариев мошенников и призвал всех быть аккуратнее перед Новым годом.
Канделаки участвовала во фрод-рулетке второй раз. На этот раз с ней говорила женщина, представившаяся сотрудницей ОМС. В ходе беседы выяснилось, что собеседница ранее отбывала срок за распространение запрещённых веществ. В конце разговора она бросила трубку.
Канделаки призвала других присоединяться к проекту, подчеркнув, что каждый такой перехват спасает чьи-то нервы, финансы, а иногда и жизнь.
