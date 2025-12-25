Кологривый и Канделаки присоединились к «фрод-рулетке» для борьбы с мошенниками

25 декабря 2025, 20:19

Фото: Istock/artoleshko

Российские знаменитости продолжают подключаться к борьбе с телефонными мошенниками через фрод-рулетку Т-Банка. Актёр Никита Кологривый и гендиректор ТНТ Тина Канделаки рассказали в личных блогах, как перехватывали аферистов.