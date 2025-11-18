«Карикатурно и смешно»: Кинокритик дал резкую оценку званию Анны Пересильд

18 ноября 2025, 18:19

Кинокритик Шпагин усомнился в звании лучшей актрисы России для Анны Пересильд

Анна Пересильд (Фото: Telegram @officialannaperesild)

Кинокритик Александр Шпагин заявил, что Анну Пересильд признали лучшей актрисой России благодаря роли в сериале «Слово пацана. Кровь на асфальте». Он отметил, что других значимых работ у актрисы нет.





В беседе с «NEWS.ru» Шпагин заявил, что проекты «Слово пацана» и «Алиса в стране чудес» получили широкую известность, и это принесло Пересильд признание.

«Эти картины смотрела или, по крайней мере, обсуждала вся страна, они у всех на слуху, поэтому благодаря участию в этих проектах Анну признали лучшей актрисой. На деле сопоставлять её с такими актрисами, как Светлана Ходченкова и Мария Аронова, конечно, смешно. Они выдающиеся артистки. Пока Анна мало чем о себе заявила. Учитывая, что девочке 16 лет, происходящее кажется ещё более карикатурным», — высказался эксперт.

