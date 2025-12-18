«Можно пережить»: Онколог дал совет Симоньян, перенесшей третий курс химиотерапии
Маргарита Симоньян продолжает курс химиотерапии. Главный редактор RT сообщила, что чувствует слабость в ногах и постоянную изжогу.
Доктор медицинских наук, профессор, главный онколог центра «СМ-клиника» Александр Серяков в беседе с «Радио 1» дал совет Маргарите Симоньян.
«Это все можно пережить. Химические препараты всегда имеют побочные эффекты, и есть инструкция по этому поводу», — сказал он.
По его словам, все по-разному переносят химиотерапию, но нужно разбираться вместе со своим лечащим врачом.
«Не она первая, не она последняя с этим диагнозом, и другие больные переносят подобную химиотерапию. Здесь нужно набраться терпения. Курсы химиотерапии разные и не повторяющиеся, поэтому не факт, что у нее после третьего курса были какие-то нежелательные явления, которые могут повториться после четвертого и последующих курсов химиотерапии. Лечащий доктор знает, что и как нужно предотвратить в следующих курсах», — резюмировал эксперт.