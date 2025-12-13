«Ноги не держат»: Измученная болью Симоньян призналась, чего боится больше всего

13 декабря 2025, 14:04

Маргарита Симоньян сообщила о самочувствии после курса химиотерапии

Маргарита Симоньян (Фото: Telegram @margaritasimonyan)

Главный редактор RT Маргарита Симоньян рассказала в своём Telegram-канале о самочувствии после третьего курса химиотерапии. Она борется с онкологическим заболеванием, которое диагностировали в сентябре.





Симоньян сообщила, что чувствует слабость в ногах и постоянную изжогу.

«Первое время после химии приходится тяжело. Госпитализируют иногда обратно в больницы, часто в ближайшие, чтобы срочно прокапать и стабилизировать состояние, когда опасно падают показатели крови или желудок с пищеводом сходят с ума из-за повреждений слизистой», — поделилась она.

«Я, признаться, ни о чём не переживаю, кроме того, чтобы успеть вырастить своих детей. Всё в руках Господа. Как будет, так и будет», — написала Маргарита.