«Ноги не держат»: Измученная болью Симоньян призналась, чего боится больше всего
Маргарита Симоньян сообщила о самочувствии после курса химиотерапии
Главный редактор RT Маргарита Симоньян рассказала в своём Telegram-канале о самочувствии после третьего курса химиотерапии. Она борется с онкологическим заболеванием, которое диагностировали в сентябре.
Симоньян сообщила, что чувствует слабость в ногах и постоянную изжогу.
«Первое время после химии приходится тяжело. Госпитализируют иногда обратно в больницы, часто в ближайшие, чтобы срочно прокапать и стабилизировать состояние, когда опасно падают показатели крови или желудок с пищеводом сходят с ума из-за повреждений слизистой», — поделилась она.Журналистка отметила, что готова принять все последствия лечения, включая потерю волос.
«Я, признаться, ни о чём не переживаю, кроме того, чтобы успеть вырастить своих детей. Всё в руках Господа. Как будет, так и будет», — написала Маргарита.Симоньян поблагодарила за поддержку и попросила понять её изоляцию из-за слабого иммунитета. Ей тяжело бывать в людных местах.