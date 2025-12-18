Симоньян стала почетным гражданином Краснодара

18 декабря 2025, 14:57

Маргарите Симоньян присвоили звание «Почетный гражданин города Краснодара»

Маргарита Симоньян (Фото: Телеграм/margaritasimonyan)

Главный редактор международной медиагруппы «Россия сегодня» и телеканала RT Маргарита Симоньян стала «Почетным гражданином города Краснодара». Об этом сообщил губернатор Краснодарского края Вениамин Кондратьев в своем телеграм-канале.





Он напомнил, что Симоньян родилась, училась и начинала карьеру журналиста в Краснодаре. Кондратьев также отметил, что она всегда следит за событиями в городе и остается неравнодушной к его жизни. Решение о присвоении звания приняли 18 декабря на заседании городской Думы по инициативе мэра Евгения Наумова.

«Это действительно заслуженное признание. Знаю ее как человека, чьи принципы всегда были непоколебимы, а профессионализм — на высочайшем уровне, — написал глава региона. — В ее материалах чувствовалось стремление к правде и справедливости».