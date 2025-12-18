Симоньян стала почетным гражданином Краснодара
Маргарите Симоньян присвоили звание «Почетный гражданин города Краснодара»
Главный редактор международной медиагруппы «Россия сегодня» и телеканала RT Маргарита Симоньян стала «Почетным гражданином города Краснодара». Об этом сообщил губернатор Краснодарского края Вениамин Кондратьев в своем телеграм-канале.
Он напомнил, что Симоньян родилась, училась и начинала карьеру журналиста в Краснодаре. Кондратьев также отметил, что она всегда следит за событиями в городе и остается неравнодушной к его жизни. Решение о присвоении звания приняли 18 декабря на заседании городской Думы по инициативе мэра Евгения Наумова.
«Это действительно заслуженное признание. Знаю ее как человека, чьи принципы всегда были непоколебимы, а профессионализм — на высочайшем уровне, — написал глава региона. — В ее материалах чувствовалось стремление к правде и справедливости».Стоит отметить, что среди других наград журналистки — орден «За заслуги перед Отечеством» IV степени, «Орден Дружбы» и другие отличительные знаки. В сентябре Патриарх Московский и всея Руси Кирилл также вручил ей церковный орден равноапостольной княгини Ольги III степени.
Ранее сообщалось, что газета Financial Times включила Симоньян в список 11 самых влиятельных людей 2025 года в категории «Лидеры».