Муромов, Легкоступова, SHAMAN: Долина раскрыла правду о Пугачевой. За что Примадонна недолюбливала своих коллег

10 июля 2025, 15:54

Алла Пугачёва (Фото: РИА Новости/Юрий Абрамочкин)

Российский шоу-бизнес — это поле битвы, где выживает тот, кто умеет подстраиваться и налаживать контакты с нужными людьми. Долгое время одной из самых влиятельных фигур на отечественной сцене была Алла Пугачёва. Она могла определять, кому петь, а кому — нет. Недавно Лариса Долина рассказала, как Примадонна вставляла ей палки в колёса, а всё из-за песни «Погода в доме». Подробности — в материале «Радио 1».





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Скандальная женщина, которая поёт Вершительница cудеб Не боялась идти против Примадонны





Скандальная женщина, которая поёт

Раймонд Паулс и Лайма Вайкуле (Фото: РИА Новости/Евгений Биятов)

Вершительница cудеб

«Алла платила за то, чтобы убрать меня с эфира, у неё были исполнители», — говорил музыкант.

Михаил Муромов (Фото: РИА Новости/Екатерина Чеснокова)

«Ну, девочка, берегись! Алла в бешенстве!» — сказал тогда Паулс Легкоступовой.

SHAMAN (Фото: Telegram, @shaman_channel)



Не боялась идти против Примадонны

«Она предъявила ему претензии, почему он написал эту песню не для нее. Но тогда он уже и не работал с ней. Тогда она и стала меня как-то недолюбливать, наверное. Не знаю», — поделилась своим мнением Долина.