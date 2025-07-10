Муромов, Легкоступова, SHAMAN: Долина раскрыла правду о Пугачевой. За что Примадонна недолюбливала своих коллег
Российский шоу-бизнес — это поле битвы, где выживает тот, кто умеет подстраиваться и налаживать контакты с нужными людьми. Долгое время одной из самых влиятельных фигур на отечественной сцене была Алла Пугачёва. Она могла определять, кому петь, а кому — нет. Недавно Лариса Долина рассказала, как Примадонна вставляла ей палки в колёса, а всё из-за песни «Погода в доме». Подробности — в материале «Радио 1».
Скандальная женщина, которая поёт
О скверном характере Аллы Пугачёвой многим известно. Композитор Раймонд Паулс, написавший для Примадонны песни «Маэстро» и «Миллион алых роз», не раз говорил, что работать с ней было непросто. Однажды певица отказалась петь композицию «Ещё не вечер», потому что подумала, что песня намекает на конец её карьеры. Паулс не стал уговаривать — отдал песню Лайме Вайкуле. Пугачёва обиделась, причём сильно, что даже не звала его на свои концерты в Риге.
Один из самых громких скандалов с Аллой Пугачёвой случился летом 1987 года в Ленинграде. Примадонна приехала на гастроли и, как обычно, планировала остановиться в своём любимом номере в гостинице «Прибалтийская». Но номер оказался занят. Артистка устроила такой скандал, что пришлось вызывать милицию. Об этом инциденте узнали во всём Советском Союзе. Позже Пугачёва сама объяснила, что просто постояла за себя и проявила характер, потому что была уверена — клиент всегда прав.
Ещё один скандальный случай произошёл в 80-е годы. В СССР в рестораны и закрытые заведения можно было попасть только по специальным пропускам или удостоверениям. Один из таких ресторанов работал при Доме литераторов — туда пускали только членов Союза писателей СССР. Алла Пугачёва туда пришла как обычный человек, не являясь членом союза. Охранник, хоть и узнал её, но по правилам не впустил в заведение. Примадонна вспылила, сняла с него очки, сломала, а потом швырнула деньги: мол, купишь себе новые.
Вершительница cудеб
Многие говорят, что Алла Пугачёва долгие годы держала в руках весь российский шоу-бизнес. Якобы она решала, кто станет звездой, а кому дорога на сцену закрыта. Особенно это было заметно в 70–90-х годы, когда Примадонна была на пике славы.
В немилость Пугачёвой попал Михаил Муромов, исполнивший хит «Яблоки на снегу». По словам певца, Примадонна не любила тех, кто мог составить ей серьёзную конкуренцию.
«Алла платила за то, чтобы убрать меня с эфира, у неё были исполнители», — говорил музыкант.Андрей Разин, продюсер знаменитой группы «Ласковый май», однажды заявил, что Алла Борисовна — человек злобный, завистливый и мстительный. Он уверен, что певица на протяжении нескольких лет отстраняла от сцены неугодных ей исполнителей. И сам Разин, по его словам, оказался в этом списке только потому, что его группа стала популярной в стране.
В 1987 году певица Валентина Легкоступова пропала с экранов. Всё из-за песни «Двое», которую композитор Раймонд Паулс и поэт Илья Резник написали для Аллы Пугачёвой, но по какой-то причине её спела Валентина.
«Ну, девочка, берегись! Алла в бешенстве!» — сказал тогда Паулс Легкоступовой.Ещё один инцидент произошёл на проекте «Фактор А», где Пугачёва была одним из членов жюри. В шоу участвовал Ярослав Дронов, который сейчас известен как SHAMAN. В 2013 году Примадонна неожиданно выгнала его из проекта. Остальные судьи были в шоке. Пугачёва тогда сказала, что Дронову будет сложно пробиться дальше, потому что он слишком необычный и не вписывается в рамки шоу-бизнеса.
Также в список тех, кто певица не жаловала, попали: Жанна Агузарова, Маша Распутина, Игорь Наджиев, Татьяна Анциферова, Ольга Зарубина, Лика Стар и даже Лариса Долина.
Не боялась идти против Примадонны
Между певицей Ларисой Долиной и Аллой Пугачёвой давно пробежала чёрная кошка. Всё началось после того, как Долина впервые исполнила песню «Погода в доме», которую написал композитор Руслан Горобец, ранее тесно сотрудничавший с Примадонной. Пугачёва восприняла это как личное оскорбление, ведь она считала, что эта композиция должна была достаться именно ей.
«Она предъявила ему претензии, почему он написал эту песню не для нее. Но тогда он уже и не работал с ней. Тогда она и стала меня как-то недолюбливать, наверное. Не знаю», — поделилась своим мнением Долина.Лариса Долина, по словам продюсера Евгения Морозова, была, пожалуй, единственной из артистов, кто не боялся идти против Пугачёвой. Она не стелилась перед ней, как многие другие. Ходили слухи, что из-за холодных отношений Алла Борисовна однажды просто убрала Долину из списка участников «Песни года». В тот же момент Ларису Александровну практически перестали показывать по ТВ. Но артистка не сдалась и смогла занять свою нишу на отечественной сцене.