«Специально обученные люди»: Экс-жена Гуфа раскрыла свой недуг

09 июля 2025, 22:32

Айза-Лилуна Ай рассказала о редкой особенности мышления

Айза-Лилуна Ай (Фото: Telegram @aizalovesyou)

Экс-жена Гуфа Айза-Лилуна Ай поведала о редкой особенности своего здоровья. Звезда поделилась историей своего недуга в шоу «Мах за кулисами».





Айза поведала о своей редкой особенности, которая сильно мешает ей жить. Девушка сообщила, что не умеет считать. Телеведущая надеялась, что это излечимо, но некий человек объяснил ей, в чём дело.

«У меня циферная дислексия. Я не умею считать. У меня реально проблемы с цифрами. У меня есть специально обученные люди, которые проверяют абсолютно всё», — рассказала Айза.