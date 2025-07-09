«Специально обученные люди»: Экс-жена Гуфа раскрыла свой недуг
Айза-Лилуна Ай рассказала о редкой особенности мышления
Экс-жена Гуфа Айза-Лилуна Ай поведала о редкой особенности своего здоровья. Звезда поделилась историей своего недуга в шоу «Мах за кулисами».
Айза поведала о своей редкой особенности, которая сильно мешает ей жить. Девушка сообщила, что не умеет считать. Телеведущая надеялась, что это излечимо, но некий человек объяснил ей, в чём дело.
«У меня циферная дислексия. Я не умею считать. У меня реально проблемы с цифрами. У меня есть специально обученные люди, которые проверяют абсолютно всё», — рассказала Айза.Девушка поделилась, что из-за проблем с мышлением учителя считали её глупой, в чём активно убеждали. А из-за заболевания блогерша прошла через буллинг в школе.
Но всё же девушка допускает, что, возможно, проблема кроется в другом. Айза сообщила, что смирилась с болезнью и адаптировала под неё свою жизнь.